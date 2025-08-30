Suscribete a
Incendios forestales

Fin de un agosto negro: «Ahora nos queda lo duro, ver cómo no ha quedado nada»

Los fuegos que azotan Galicia comienzan a amainar, y las miras se fijan en la prevención de cara al futuro

La agricultura, la ganadería y el pastoreo, principales aliados para evitar el abandono de los montes

Una vaca en terrenos calcinados de una ganadería en Quiroga (Lugo), a 29 de agosto
Pablo Baamonde

SANTIAGO

Las llamas comienzan a dar tregua, pero Galicia sigue encarando una de las olas de incendios más duras de su historia reciente, con Orense como epicentro de las cerca de 140.000 hectáreas que ardieron solo en agosto. Desde Larouco hasta Carballeda de Avia o ... A Mezquita, los alcaldes ponen voz a la calcinación forestal masiva de este año, con testimonios que reflejan la devastación, la resistencia vecinal y la urgencia de repensar la gestión del monte. El temor que comparten las zonas más afectadas es claro: que en el futuro vuelva a suceder.

