Feijóo eleva el «estupor» con Ábalos a que ningún socio «retire ya la confianza» a Sánchez

Alberto Núñez Feijóo comparte la expresión empleada por el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, cuando habló de «estupor» para referirse a la continuidad de José Luis Ábalos como diputado a pesar de los sólidos indicios en la trama de corrupción del PSOE ... y que este miércoles se negara a declarar. «La inmensa mayoría de los españoles lo comparte. Creo que es un adjetivo muy correcto».

El líder del PP continuó: «Estupor al ver que las tres personas que encumbraron a Sánchez; una ayer declaró en el Supremo, otra lo hace hoy y otra está en la cárcel». Y miró directamente una vez más a los socios parlamentarios del Gobierno: «Vivimos con un presidente rodeado de corrupción y seguimos sorprendidos porque no haya nadie en el Congreso que retire la confianza de una vez al Gobierno», zanjó.

Y lanzó un duro reproche al propio presidente: «Escucharle ayer decir que tiene uno de los gobiernos más decentes pues también causa un absoluto estupor».

Se refería Feijóo a la entrevista de Sánchez en la Cadena SER del martes, en la que recien llegado de Egipto, donde asistió a la firma de paz para Gaza, aseguró que su gobierno era decente y más estable que el resto de los gobiernos europeos. Idea que también repitió este miércoles en el Congreso de los Diputados.

Este jueves está prevista la declaración de Koldo García, asesor de absoluta confianza de Ábalos y tercer actor protagonista de la trama corrupta, que además no es diputado.