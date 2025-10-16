Feijóo eleva el «estupor» con Ábalos a que ningún socio «retire ya la confianza» a Sánchez

Suscribete a
Alberto Núñez Feijóo
Alberto Núñez Feijóo EP
Paloma Esteban

Alberto Núñez Feijóo comparte la expresión empleada por el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, cuando habló de «estupor» para referirse a la continuidad de José Luis Ábalos como diputado a pesar de los sólidos indicios en la trama de corrupción del PSOE ... y que este miércoles se negara a declarar. «La inmensa mayoría de los españoles lo comparte. Creo que es un adjetivo muy correcto».

