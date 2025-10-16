Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Juan del Val gana el Premio Planeta

La duda del '1M' en los mensajes de Koldo García: ¿Un millón o una mierda?

La Guardia Civil infiere que las 2.000 chistorras de las que hablaban eran billetes de 500 euros

El juez reprocha a Ábalos que se refugie en su escaño porque causa «estupor» social

Koldo García
Koldo García afp
Javier Lillo

Javier Lillo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En marzo de 2019, a escasos días de la celebración de las elecciones generales, Koldo García le mandó un wasap a su entonces pareja Patricia Uriz en la que le indicaba que tenía «una pequeña alegría para el día de las elecciones». Un minuto después ... le escribía: «»2000txistorras«. Uriz, le respondió que eso era »imposible« y le preguntaba si eso era para ellos. Koldo le dijo que sí y que tendrían »carne para un tiempo«.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app