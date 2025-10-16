La duda del '1M' en los mensajes de Koldo García: ¿Un millón o una mierda?

En marzo de 2019, a escasos días de la celebración de las elecciones generales, Koldo García le mandó un wasap a su entonces pareja Patricia Uriz en la que le indicaba que tenía «una pequeña alegría para el día de las elecciones». Un minuto después ... le escribía: «»2000txistorras«. Uriz, le respondió que eso era »imposible« y le preguntaba si eso era para ellos. Koldo le dijo que sí y que tendrían »carne para un tiempo«.

Ese intercambio de mensajes concluyó, según recogía el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil relativo al patrimonio del exministro José Luis Ábalos, con un mensaje de ella en el que apuntaba que «si los cálculos» los habían hecho bien no necesitaba ninguna chistorra más. «Nunca. Eso es 1 M», añadía.

La UCO infiere de esa conversación que las 2.000 chistorras a las que se refería la pareja en realidad eran 2.000 billetes de 500 euros cada uno, lo que equivaldría a un millón (1M).

Fuentes del entorno de los investigados señalan a ABC, sin embargo, que cuando Uriz hacía referencia a 1M, en realidad querría decir «una mierda» y no un millón, tal y como sostiene la Guardia Civil.

Cabe recordar que Koldo García declara este mismo jueves ante el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que le investiga junto al exministro y al ex número tres del PSOE Santos Cerdán por presuntamente haber conformado una trama que se hacía con comisiones ilegales a cambio de amañar contratos de obra pública.