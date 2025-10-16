Suscribete a
Koldo avisó de la recepción de «dos mil chistorras» antes de las elecciones de 2019

El mensaje a su exmujer recogido por la UCO es una de las cuestiones claves del interrogatorio de este jueves

Koldo García, durante su comparecencia en el Senado Efe

Carmen Lucas-Torres y Javier Lillo

El asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, citado para declarar hoy en el Tribunal Supremo como investigado por organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, envió un mensaje a su exmujer, Patricia Uriz, el 29 de marzo de 2019 en ... el que le avanzó la recepción de «dos mil chistorras para el día de las elecciones», en referencia a los comicios generales que se celebrarían un mes después, el 28 de abril.

