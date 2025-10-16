Koldo avisó de la recepción de «dos mil chistorras» antes de las elecciones de 2019

El asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, citado para declarar hoy en el Tribunal Supremo como investigado por organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, envió un mensaje a su exmujer, Patricia Uriz, el 29 de marzo de 2019 en ... el que le avanzó la recepción de «dos mil chistorras para el día de las elecciones», en referencia a los comicios generales que se celebrarían un mes después, el 28 de abril.

Es uno de los mensajes más importantes para los investigadores de la causa en la que se aborda si Ábalos y su hombre de confianza recibieron comisiones ilegales de adjudicaciones de obra pública del Ministerio de Transportes. La respuesta que Koldo García dé sobre este asunto en el Alto Tribunal, donde está citado desde las 10.00 horas para comparecer ante el magistrado instructor Leopoldo Puente, acercará o alejará la sombra de financiación irregular del PSOE.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incluyó dicho mensaje en el último informe unido a la investigación el 3 de octubre por el que el magistrado quiso interrogar este miércoles al exministro, aunque éste se acogió a su derecho a no declarar. El documento policial recoge mensajes que desvelan el manejo de grandes cantidades de dinero en efectivo que manejaron indistintamente Ábalos y Koldo, en apariencia procedentes de la misma «fuente de ingresos desconocida». También saca a relucir pagos en efectivo, en sobres, que el PSOE hizo a ambos, lo que los imputados encuadran en adelantos de cantidades de dinero que fueron justificados con tickets de gastos.

Pero el mensaje citado de Koldo a su mujer tiene una relevancia especial para los agentes por tres motivos. En primer lugar, porque confirma que con el término 'chistorra' los investigados se referían a billetes de 500 euros. En segundo lugar, porque deja entrever que Koldo García barajaba recibir, hablando en plural y sin especificar a quiénes incluía en el reparto, un millón de euros, lo que provocó asombro y alegría para su exmujer. En tercer y último lugar, porque permite a los agentes ver que «Koldo y Patricia se encargaban de centralizar chistorras de su entorno próximo y las cambiaban por billetes de menor valor facial a través de un tercero de su confianza con residencia en Navarra». De ahí que, para los investigadores, la conversación entre ambos sea de «máximo interés».

Aquel día, Koldo avanzó a su mujer: «Tengo una pequeña alegría para el día de las elecciones». Ella preguntó: «¿Pase lo que pase?», a lo que el exasesor ministerial contestó afirmativamente. «2.000 chistorras», amplió él. «Si los cambios los hemos hecho bien no necesito ninguna chistorra más. Nunca. Eso es 1M???», trató de asegurarse Uriz. Para la Guardia Civil, «se desprende, entonces, de la conversación, que si 2.000 chistorras equivalen a un millón, una chistorra equivaldría a la cifra de 500 euros».

Detalle de pagos

En la fecha en la que la pareja intercambió dichos mensajes García ya había empezado a ejercer de cajero, igual que Patricia Uriz, de Ábalos, ocupándose de gastos personales del ministro por valor de casi 95.000 euros.

Koldo García, según recordó este miércoles el magistrado instructor Leopoldo Puente, «habría venido asumiendo con su propio patrimonio muy significativos gastos cuyo abono correspondía al Sr. Ábalos Meco (pensiones alimenticias de uno de sus hijos; ingresos injustificados en las cuentas corrientes del Sr. Ábalos Meco; cantidades destinadas a regalos u otras atenciones a personas que integraban el círculo personal o familiar del Sr. Ábalos; pagos a una empleada de éste; aportaciones económicas relacionadas con la Fundación Fiadelso, gastos de viajes y/o servcicios prestados al Sr. Ábalos Meco, etc). Todo ello por una cantidad final de 94.883,63 euros», enumeró.

El asesor se acogió a su derecho a no declarar en el Supremo y la Audiencia El 23 de junio, Koldo García compareció en el Tribunal Supremo y se acogió a su derecho a no declarar porque su abogada, Leticia de la Hoz, alegó que necesitaba más tiempo para preparar la declaración, pues había asumido su defensa tres días antes. Previamente le había asistido el abogado Ismael Oliver. En la Audiencia Nacional, a donde fue a declarar en febrero de 2024, después de estallar la operación Delorme y ser detenido, también rehusó hacer declaraciones. El magistrado Ismael Moreno le dejó en libertad y le impuso las medidas cautelares de retirada de pasaporte y comparecencias quincenales en sede judicial para evitar el riesgo de fuga. Entonces, los indicios contra él se limitaban a posibles comisiones ilegales en los contratos de mascarillas durante el Covid.

El exasesor ministerial no ha aclarado de dónde sacó el dinero para pagar la vida de lujo de Ábalos, que entre 2018 y 2023 no retiró ni un euro de sus cuentas bancarias mientras «efectuó, sin embargo, significativos ingresos en metálico» en éstas, según destacó también este miércoles el juez. De ahí que ese será otro de los aspectos por los que la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares interrogarán a Koldo García, quien ha trasladado a su entorno que quiere contestar a todas las partes hoy en el Supremo, aunque no está seguro de cuánto recordará sobre los mensajes que envió hace siete años.

Este miércoles, el magistrado Puente repasó también en el auto con el que acordó la libertad de José Luis Ábalos -aunque destacando que aumentan los indicios delictivos contra él- otros ingresos de cuantías importantes de Koldo García para Ábalos, como «el disfrute de un chalet en Marbella por 9.800 euros», las mensualidades de un piso que el exministro alquiló a Koldo y su mujer en el centro de Madrid entre 2019 y 2021 por un valor total de 26.000 euros o un ingreso de 5.700 euros de Patricia Uriz en la cuenta de Ábalos como pago anticipado de rentas de alquiler que «llama particularmente la atención» al juez.