Guardiola vuelve a la carga contra Abascal: «No debe ver bien que haya mujeres que lideremos con firmeza»

No amaina la tormenta entre Partido Popular y Vox en Extremadura. La presidenta de la Junta y candidata del PP a la reelección, María Guardiola, ha vuelto, este lunes, a cargar contra el presidente de Vox, Santiago Abascal, al que ya acusó ... días atrás de comportamientos «machistas»: «No debe ver bien que haya mujeres que gobernemos con firmeza», decía ante los medios de comunicación.

Guardiola cree que el líder de Vox tiene un «problema personal» con ella tras haber dejado caer que el PP debía relevarla o asegurar que tendrá que «pasar por el aro» de las exigencias de Bambú: «Creo que es evidente que al señor Abascal no le caigo nada bien. No debe estar acostumbrado a que alguien le lleve la contraria».

También ha ironizado con la redoblada presencia del presidente de Vox en la región con motivo del 21D: «De las dos personas que aparecen en el cartel de Vox tengo que hablar con el extremeño», haciendo referencia al candidato Óscar Fernández Calle. Decía Guardiola que con quien quiere «debatir» es «con la persona que se va a presentar a las elecciones, que no es el señor Abascal», a quien ha calificado de «turista» en Extremadura: «Que haga mucho gasto aquí, que se pasee por nuestros pueblos, que compre en nuestras tiendas, que coma en nuestros restaurantes (...) y que disfrute de Extremadura».

Sobre si, a partir del 21 de diciembre, volvería o no a gobernar con Vox, la líder popular ha subrayado que ha sido «muy clara» en todo momento y que los extremeños saben cuáles son sus «límites», los que ha tenido y los que, recalcaba, va a seguir teniendo.

Pese a que ninguna de las encuestas que se han conocido hasta la fecha apuntan a una mayoría absoluta del PP, Guardiola ha recordado que, en 2023, ningún sondeo apuntaba a que podía gobernar. Insistía en que la encuesta que le vale es «la de la calle y el cariño» que recibe, en sus palabras, en cada municipio de la comunidad autónoma.