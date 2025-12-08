Suscribete a
Guardiola vuelve a la carga contra Abascal: «No debe ver bien que haya mujeres que lideremos con firmeza»

La líder popular ya acusó al presidente de Vox de desprender un «tufo machista» por dejar caer que el PP debía pensar en relevarla

Tormenta entre PP y Vox en Extremadura: Guardiola tacha a Abascal de «machista» por sugerir que la relevasen

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola
La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola
Adrián García Durán

BADAJOZ

No amaina la tormenta entre Partido Popular y Vox en Extremadura. La presidenta de la Junta y candidata del PP a la reelección, María Guardiola, ha vuelto, este lunes, a cargar contra el presidente de Vox, Santiago Abascal, al que ya acusó ... días atrás de comportamientos «machistas»: «No debe ver bien que haya mujeres que gobernemos con firmeza», decía ante los medios de comunicación.

