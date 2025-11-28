El CIS otorga una victoria agridulce a Guardiola el 21-D: seguiría dependiendo de Vox que duplicaría sus resultados de 2023

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha hecho público este viernes su primer barómetro de cara a las Elecciones Autonómicas de Extremadura, que se celebrarán, de manera anticipada, el próximo 21 de diciembre. El sondeo, como el resto de los que se han publicado hasta ... la fecha, otorga la victoria a la actual presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola. El Partido Popular se movería en una horquilla de entre 25 y 29 diputados, por los 28 obtenidos en 2023. Estaría lejos de la mayoría absoluta, que está en 33 escaños.

La líder popular seguiría dependiendo de Vox para gobernar. Un Vox, según el barómetro del organismo que dirige José Félix Tezanos, que saldría enormemente reforzado de las urnas. Duplicaría su porcentaje de voto -de un 8% a más de un 17%- y también su número de escaños: obtuvo cinco en los últimos comicios y pasaría a moverse entre 10 y 12. Los de Abascal seguirían siendo decisivos y tendrían todavía más fuerza en la Asamblea de Extremadura.

El gran drama lo firma el Partido Socialista del imputado Miguel Ángel Gallardo, que, de cumplirse las predicciones, llevaría a su partido al peor resultado de su historia, a dos meses de sentarse en el banquillo de los acusados por prevaricación y tráfico de influencias. Los primeros sondeos dibujaban un panorama complejo, con una caída de cuatro o cinco escaños, pero el barómetro del CIS es todavía más duro: la horquilla es de 19 a 22 escaños. En el peor de los casos, perdería nueve de los diputados que consiguió Guillermo Fernández Vara en 2023.

La estrepitosa caída del Partido Socialista la aprovecha, por la izquierda, Unidas por Extremadura -Podemos e IU-, que conseguirían, con su candidata Irene de Miguel, superar los resultados de los últimos comicios, donde obtuvieron cuatro escaños. Tezanos les otorga entre seis o siete. De Miguel aprovecharía la decepción del votante de izquierdas con el candidato socialista.