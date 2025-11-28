Suscribete a
El CIS da la victoria a Guardiola, pero seguiría dependiendo de Vox
Absuelto el acusado de asesinar al sacristán en Algeciras en 2023

El CIS otorga una victoria agridulce a Guardiola el 21-D: seguiría dependiendo de Vox que duplicaría sus resultados de 2023

El barómetro prevé un desplome histórico del PSOE de Gallardo, que podría perder nueve diputados ante el crecimiento de la extrema izquierda

El Gobierno busca protagonizar la campaña extremeña: ahora Puente promete un «gran avance» en el ferrocarril

Feijóo y Guardiola EFE
Adrián García Durán

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha hecho público este viernes su primer barómetro de cara a las Elecciones Autonómicas de Extremadura, que se celebrarán, de manera anticipada, el próximo 21 de diciembre. El sondeo, como el resto de los que se han publicado hasta ... la fecha, otorga la victoria a la actual presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola. El Partido Popular se movería en una horquilla de entre 25 y 29 diputados, por los 28 obtenidos en 2023. Estaría lejos de la mayoría absoluta, que está en 33 escaños.

