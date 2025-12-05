Suscribete a
ABC Premium

Comienza la campaña en la Extremadura más derechizada

El 21-D puede marcar un vuelco sociológico con PP y Vox enfrentados, pero dominando con sobriedad en una región tradicionalmente socialista

Las elecciones extremeñas pueden librar a Gallardo de la Audiencia Provincial

La candidata del Partido Popular a la presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, durante la tradicional pegada de carteles que da inicio a la campaña electoral en Extremadura
La candidata del Partido Popular a la presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, durante la tradicional pegada de carteles que da inicio a la campaña electoral en Extremadura EFE
Adrián García Durán

Adrián García Durán

Badajoz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Empezó la cuenta atrás para que los extremeños decidan, el próximo 21 de diciembre, el futuro de la región. La campaña electoral esta ya, oficialmente, en marcha desde esta medianoche, donde los principales partidos han realizado la tradicional y simbólica pegada de carteles. Se trata ... de las primeras elecciones anticipadas de la historia de Extremadura, pero no son «únicas» solo por eso. El escenario actual, la inercia en la que apuntan los sondeos, vislumbra un horizonte verdaderamente revelador tras los comicios. Tanto como para que la región experimente un verdadero vuelco sociológico. Hacia la derecha.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app