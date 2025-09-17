Suscribete a
La Audiencia Provincial de Badajoz dará a conocer el 23 de septiembre si el hermano de Sánchez y Gallardo van al banquillo

Se enfrentan a delitos de prevaricación y tráfico de influencias por los que las acusaciones piden tres años de cárcel

Día D para el hermano de Pedro Sánchez: encara el banquillo y una posible pena de tres años de cárcel

David Sánchez (d), hermano del presidente del Gobierno, tras declarar este viernes ante la jueza instructora el pasado abril EFE
David Sánchez (d), hermano del presidente del Gobierno, tras declarar este viernes ante la jueza instructora el pasado abril EFE
Adrián García Durán

Badajoz

La Audiencia Provincial de Badajoz ha puesto fin a los rumores y especulaciones sobre la decisión que el órgano pueda tomar sobre el futuro judicial de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno de España. La institución asegura, como avanza EFE, que dará a ... conocer su resolución el próximo martes 23 de septiembre, en la que se decidirá si el propio Sánchez, Miguel Ángel Gallardo y el resto de investigados se sientan o no en el banquillo de los acusados por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, por los que las acusaciones piden tres años de cárcel.

