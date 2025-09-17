La Audiencia Provincial de Badajoz dará a conocer el 23 de septiembre si el hermano de Sánchez y Gallardo van al banquillo

La Audiencia Provincial de Badajoz ha puesto fin a los rumores y especulaciones sobre la decisión que el órgano pueda tomar sobre el futuro judicial de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno de España. La institución asegura, como avanza EFE, que dará a ... conocer su resolución el próximo martes 23 de septiembre, en la que se decidirá si el propio Sánchez, Miguel Ángel Gallardo y el resto de investigados se sientan o no en el banquillo de los acusados por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, por los que las acusaciones piden tres años de cárcel.

Los magistrados empezaron a abordar los recursos de procesamientos de las defensas y Fiscalía el pasado lunes. Si, como ha ocurrido hasta la fecha, respaldan lo planteado por la titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, tanto el hermano del presidente como el líder del PSOE de Extremadura tendrán que enfrentarse a un juicio que también se celebraría, precisamente, en la Audiencia Provincial, tras quedar sin efecto el aforamiento de Gallardo por fraude de ley. Si, por contra, se atiende a los motivos que exponen la Fiscalía y los propios investigados, se frenaría el procesamiento. Todos ellos presentaron recurso al auto de transformación del pasado 28 de abril.

La juez instructora, en dicho auto, defendía la existencia de indicios de criminalidad suficiente para la apertura de juicio oral. Todo después de una amplia y minuciosa fase de instrucción en la que se han tomado más de una decena de declaraciones a testigos e investigados, además de múltiple material documental recabada por la Unidad Central Operativa (UCO). La juez ve indicios suficientes para sentarlos en el banquillo por la contratación del propio Sánchez y la de Luis Carrero, exasesor de Moncloa, en la que, según la magistrada, pudo intervenir también el hermano del presidente, de quien es amigo cercano: «(Carrero) habría utilizado la influencia derivada de su amistad íntima con el Sr. Sánchez para conseguir la creación y posterior acceso al puesto de Jefe de Sección de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas».

Gallardo, «tranquilo»

Son días clave para el futuro político del secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, que continúa mostrándose «tranquilo» frente a la decisión de la Audiencia Provincial: «Cuando uno está tranquilo porque nada ha realizado, lo que tiene que hacer es confiar en la justicia», decía este martes.

El líder socialista considera que la decisión de la Audiencia Provincial no cambiará su situación: «Independientemente de que vayamos o no a juicio, la defensa es la misma». Aseguraba Gallardo que se lo explicará «a quien se lo tenga que explicar» y aprovechaba para arremeter contra los medios de comunicación: «Veo a pseudomedios hiperventilando, intentando, creo, presionar, y a la justicia lo que hay que hacer es dejarla que delibere con absoluta libertad».