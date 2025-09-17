Page acusa a Junts de querer el traspaso de inmigración por «motivaciones racistas» y de «segregación identitaria»

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, lanzó este miércoles una dura advertencia contra la pretensión de Junts de forzar el traspaso de competencias en materia de inmigración a la Generalitat de Cataluña. A su juicio, se trata de una iniciativa «absolutamente intolerable» que responde a «intereses identitarios» y que pondría en «riesgo la soberanía nacional».

«Si hay algo que es evidente en la Constitución con el nacimiento de las autonomías es que no se podía poner en riesgo ni la soberanía nacional ni se podía, obviamente, hablar de fronteras. Esto es algo de libro», afirmó en el Palacio de Fuensalida.

Page recalcó que la propuesta no solo es inasumible desde el punto de vista jurídico, sino también desde un enfoque progresista. «Por qué quiere Junts obligar al Gobierno al traspaso de competencias de inmigración», se pregunta retóricamente Page, que considera que los de Puigdemont quieren las competencias en inmigración »por erosionar la soberanía nacional y por motivaciones racistas». Por tanto, es indefendible esa posición tanto en términos de soberanía nacional como desde un planteamiento progresista», sentenció.

Noticia Relacionada Junts justifica la cesión de competencias de inmigración en los «servicios desbordados» en Cataluña y su «emergencia lingüística» La portavoz parlamentaria de la formación neoconvergente vuelve a meter presión a Podemos, pero asegura que «está convencida» de que votarán sí a la cesión

En este sentido, denunció que el independentismo catalán persigue aplicar criterios de exclusión. «Las motivaciones del independentismo catalán para tener las competencias en la inmigración son claramente de segregación identitaria. Están en función de dónde procede la gente, lo que profesan, el idioma que hablan. Se trata literalmente de algo indefendible», ha señalado el presidente de Castilla-La Mancha.

Page advirtió de que los partidos soberanistas están aprovechando la debilidad de la legislatura para imponer exigencias al Gobierno central. «El independentismo en España ha detectado que hay barra libre y que, dure lo que dure esta situación política y la legislatura, es el momento de rebañar básicamente», señaló. Y añadió que «uno puede comerciar con minutos de legislatura, pero no con el alma».

Legislatura «terminal»

En relación con la situación política nacional, Page aseguró que se respira un clima de final de ciclo. «Se ha impuesto en el ambiente del país una sensación muy terminal», admitió. Según dijo, algunos socios del Gobierno «están intentando hacer caja de una manera muy elemental y obscena».

Para el presidente autonómico, la estrategia de Junts y Esquerra Republicana se basa en «una política de saldos». «Lo han dicho muy bien algunos independentistas: le queda poco tiempo a esta legislatura, aprovechémonos el tiempo que quede. Este planteamiento es de una obscenidad tremenda», criticó. En esa línea, avisó de que «no merece la pena vender el país por minutos de legislatura»