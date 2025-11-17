Abascal insiste en su ataque frontal contra María Guardiola: «Es la tapada de Sánchez para aplicar sus políticas socialistas»
El presidente de Vox también acusa al PSOE de «humillar a los extremeños» presentando a Miguel Ángel Gallardo como candidato
El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha vuelto a mostrarse especialmente crítico con la presidenta de la Junta de Extremadura y candidata del Partido Popular a las elecciones del 21-D en la región, a la que acusa de seguir la línea del Partido ... Socialista: «A Sánchez no le importa perder con Gallardo, él espera ganar y aplicar las políticas socialistas con una `tapada´, con María Guardiola», ha dicho este mediodía en Badajoz, horas antes de afrontar su segundo acto de precampaña, que tiene lugar en Mérida a las 18.30h.
Abascal ha asegurado que la líder popular es responsable, además, de promulgar «la demonización de Vox», ejercer de «portavoz de la invasión migratoria, de la Agenda 2030 o de las políticas de género y el feminismo extremo». Ha defendido, además, que las posturas del PP no tienen «ninguna credibilidad»: «Les escuchamos ahora hablar de Almaraz, se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena. Ellos y los socialistas son los responsables de aprobar y respaldar las políticas climáticas en Bruselas».
De esta manera, el presidente de Vox entiende que, de cara al 21-D, los extremeños se enfrentan a un «menú envenenado», donde tendrán que elegir entre «la mafia de `Pedrone´ o las políticas socialistas de Guardiola». Reconoce que el clima político les «beneficia», pero lo «lamenta» porque, dice, «España y Extremadura no pueden aguantar más con gobiernos mafiosos como el de Pedro Sánchez o gobiernos como el de Guardiola, incapaces de enfrentarse a Sánchez».
Sobre el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha dicho que su candidatura es «un insulto a los extremeños y especialmente a los pacenses». Cree que Sánchez «humilla» a los extremeños presentando a un candidato que acabará en el banquillo de los acusados por prevaricación y tráfico de influencias.
La negociación en Valencia
Preguntado por la negociación en la Comunidad Valenciana entre PP y Vox para investir a Pérez Llorca, asegura que no «hay gran novedad», pero recalca que no piden nada desorbitado: «Lo que sirvió para aprobar los anteriores presupuestos es lo que está encima de la mesa, además de una apuesta cerrada del gobierno regional por la construcción de obras hidráulicas y de presas que eviten que la tragedia se vuelva a producir».
Sobre las elecciones en Chile, cree que la «inminente victoria de nuestro aliado José Antonio Kast es una noticia extraordinaria», con la que, remarcaba, «empezará a cambiar la cara de Hispanoamérica, como ocurrió en Argentina y ocurrirá en Colombia y otros territorios».
