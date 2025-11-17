Suscribete a
ABC Premium

Abascal insiste en su ataque frontal contra María Guardiola: «Es la tapada de Sánchez para aplicar sus políticas socialistas»

El presidente de Vox también acusa al PSOE de «humillar a los extremeños» presentando a Miguel Ángel Gallardo como candidato

Los diputados extremeños del PSOE vuelven a votar contra Almaraz mientras Gallardo dice defender la central

Santiago Abascal, este lunes en Badajoz
Santiago Abascal, este lunes en Badajoz VOX
Adrián García Durán

Adrián García Durán

Badajoz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha vuelto a mostrarse especialmente crítico con la presidenta de la Junta de Extremadura y candidata del Partido Popular a las elecciones del 21-D en la región, a la que acusa de seguir la línea del Partido ... Socialista: «A Sánchez no le importa perder con Gallardo, él espera ganar y aplicar las políticas socialistas con una `tapada´, con María Guardiola», ha dicho este mediodía en Badajoz, horas antes de afrontar su segundo acto de precampaña, que tiene lugar en Mérida a las 18.30h.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app