Suscribete a
ABC Premium

Génova se asegura que la elección de Pérez Llorca sea solo para esta legislatura

Las tensiones de la cúpula con el sector mazonista marcan el inicio de este nuevo periodo

Pérez Llorca se reúne con Vox para pactar su investidura: «Hay buena sintonía»

Pérez Llorca es el candidato del PP a presidir la Generalitat
Pérez Llorca es el candidato del PP a presidir la Generalitat BIEL ALIÑO
Paloma Esteban

Paloma Esteban

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Las conversaciones entre el candidato propuesto por el PP para relevar a Carlos Mazón al frente de la Generalitat y Vox entran en horas clave. Esta semana la candidatura debe registrarse formalmente y el objetivo del partido de Santiago Abascal es tenerlo cerrado ... todo a la vez. El PP valenciano todavía respira por la herida. Han pasado dos semanas exactas desde la dimisión, pero la crisis política no se ha cerrado. Y este lunes la comparecencia de Mazón en la comisión de investigación sobre la dana en el Congreso de los Diputados lo devuelve al foco.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app