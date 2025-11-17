Génova se asegura que la elección de Pérez Llorca sea solo para esta legislatura

Las conversaciones entre el candidato propuesto por el PP para relevar a Carlos Mazón al frente de la Generalitat y Vox entran en horas clave. Esta semana la candidatura debe registrarse formalmente y el objetivo del partido de Santiago Abascal es tenerlo cerrado ... todo a la vez. El PP valenciano todavía respira por la herida. Han pasado dos semanas exactas desde la dimisión, pero la crisis política no se ha cerrado. Y este lunes la comparecencia de Mazón en la comisión de investigación sobre la dana en el Congreso de los Diputados lo devuelve al foco.

En lo que coinciden los dirigentes consultados es en que la presión «ha bajado». Confían en que después del trance de hoy lo haga todavía más. «A la izquierda se le acaba su principal argumento. Ya ha dimitido», advierten en la cúpula popular. A pesar de eso, la sucesión en la Generalitat también se ha contaminado de la crisis. Nadie percibe que se vaya a abrir una nueva etapa, sino un periodo transitorio. Continuidad hasta llegar a las elecciones. La cercanía de Pérez Llorca al propio Mazón –es su secretario general y ha sido su mano derecha todo este tiempo– hace inviable una lectura distinta.

Y aunque el nombre de Pérez Llorca siempre estuvo encima de la mesa como única posibilidad –tal y como publicó ABC– las tensiones internas con la dirección nacional han llegado a cotas muy altas en estos días. Algunos dirigentes reconocen que la desconfianza desatada será difícil de recomponer. En Génova –y en muchos otros sectores del partido– percibieron como «un pulso inaceptable« la maniobra de todo el entorno de Mazón durante las horas más críticas, cuando el desenlace no estaba nada claro. Los tres presidentes provinciales de la Comunidad movieron ficha aupando al valenciano Vicente Mompó como candidato de consenso si había elecciones. Un movimiento, en el que también estaba Pérez Llorca y que después se trató de descafeinar, que ha quedado apuntado en la memoria de muchos.

Ese clima y las diferencias que la cúpula mantuvo también con Mazón sobre cuándo y cómo debía trasladar la dimisión abrieron la caja de los truenos. En la cúpula conservadora, entre dirigentes territoriales y diputados la reflexión era la misma: «¿A qué están jugando?«. »Estas cosas no se hacen así. Quieren imponer al candidato«, continuaban, llegando a la conclusión de que la elección de Mompó no tenía ningún sentido. Todos los caminos conducían a Pérez Llorca. Al mismo tiempo no hay un dirigente del PP que no percibiera la intención de cerrar el paso a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que siempre ha tenido tomada la decisión de no entrar en esta carrera. Al menos por ahora. Pero se lanzó la imagen de que esa vía no tendría los apoyos. Que está sola en el partido.

Dirigentes en Génova advierten de que eso no es cierto. Y recalcan que el acuerdo para elegir a Pérez Llorca –el candidato que reunía los requisitos y que «mejor responde para este momento», dicen– es para el año y medio restante de legislatura. En el nuevo ciclo electoral la dirección nacional dejó muy claro que será una decisión que tomará Feijóo.

En todo este contexto de tensión interna –«el enésimo quebradero de cabeza del PP de Mazón» llegaba a decir un veterano dirigente– la dirección nacional tardó ocho días en hacer pública la designación de Juanfran Pérez Llorca. Este periódico había publicado una semana antes el nombre porque la decisión estaba tomada. Pero fue el martes siguiente, una semana después, cuando el candidato recibió ya la última llamada de Feijóo. La de la confirmación. Algunos dirigentes apuntan a que Génova quiso lanzar una advertencia a lo largo de la semana para que los populares de la Comunidad Valenciana «tomaran nota». Que no se confiaran y se dieran cuenta de que desafiar a la dirección nunca puede ser el camino.

Hasta el punto, según fuentes populares, que se llegaron a lanzar otras opciones sabiendo que no serían candidatos. El requisito esencial era tener escaño en Les Corts. Y ahí entraron varios nombres en una terna en la que destacaba el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón. Además de gestionar la quinta ciudad más poblada de la comunidad, por detrás de Valencia, Alicante, Elche y Castellón de la Plana, Dolón mantenía el equilibrio territorial al ser de la provincia alicantina (el otro peso pesado del partido es Catalá, alcaldesa de Valencia).

El otro elemento de desconfianza que señalaban personas cercanas a Feijóo es la buena sintonía de Mazón y ahora Pérez Llorca con Vox. Aparentemente es una cuestión que allana el acuerdo de investidura. Pero también surgen algunas dudas: «Es un poco raro que tu rival quiera al mismo candidato que estás dispuesto a poner tú», resumen los consultados. Esa inquietud pervive en muchos sectores del PP, que tienen la certeza de que Vox ha emprendido una guerra por el electorado de la derecha, a las puertas de varias elecciones autonómicas –en Extremadura en apenas mes y medio, y después vendrán Castilla y León y Andalucía–.

En el entorno más cercano a Abascal no esconden que ven en Pérez Llorca «una prolongación» de la relación que mantenían con Mazón. Ya lograron pactar los Presupuestos de este año. El presidente autonómico tuvo que asumir buena parte de la agenda de Vox en su comparecencia pública. La idea, según reconocen los dos partidos, es negociar las cuentas del año que viene, tarea que tendrá que completar Pérez Llorca si finalmente hay acuerdo como parece.

Lo que nadie pone en duda dentro del PP es en que el verdadero debate sucesorio, el del siguiente ciclo electoral, no tardará en abrirse. El PP valenciano ha demostrado a lo largo de su historia política que tiene una difícil convivencia entre familias. Y algunos dirigentes creen que Génova tendrá que demostrar que tiene mando en plaza cuando llegue el momento. Tendrá que haber consenso. Y hasta ese momento quedan aplazadas las decisiones también orgánicas, porque la idea, como habitualmente, es hacer coincidir la designación de ambas cuestiones. El congreso del PP valenciano no tiene fecha ni la tendrá hasta que se acerquen las elecciones.