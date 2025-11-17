Suscribete a
ELECCIONES EN CHILE

En una estrecha competencia, Jeannette Jara y José Antonio Kast pasan a la segunda vuelta

Nuevamente el populista Franco Parisi relegaba a un cuarto lugar a la candidata de la centroderecha, Evelyn Matthei

Participación histórica en las elecciones chilenas, en una jornada marcada por los llamamientos a la unidad

Avance de los resultados de las elecciones chilenas, vistos en Santiago de Chile
María J. Errázuriz

Con una diferencia de menos dos puntos, al cierre de esta edición, la candidata oficialista Jeannette Jara y el abanderado republicano José Antonio Kast se imponían en los comicios presidencial de este domingo, contienda que se resolverá definitivamente en una segunda vuelta presidencial ... a realizarse el próximo 14 de diciembre.

