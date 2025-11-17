En una estrecha competencia, Jeannette Jara y José Antonio Kast pasan a la segunda vuelta

Con una diferencia de menos dos puntos, al cierre de esta edición, la candidata oficialista Jeannette Jara y el abanderado republicano José Antonio Kast se imponían en los comicios presidencial de este domingo, contienda que se resolverá definitivamente en una segunda vuelta presidencial ... a realizarse el próximo 14 de diciembre.

En la elección más polarizada y de mayor participación en la historia, los chilenos se inclinaron por los extremos, dejando nuevamente, como en 2021, en el tercer lugar al populista Franco Parisi con 18,62% y relegando a la centroderechista Evelyn Matthei (13,47%) y al libertario Johannes Kaiser (13,92%) a disputar el cuarto lugar voto a voto.

Noticia Relacionada Los derechistas Kast y Kaiser empatan frente a la comunista Jara, según los sondeos prohibidos en Chile John Müller ABC adelanta en exclusiva la última encuesta antes de la primera vuelta de las presidenciales

El Servicio Electoral entregó los primeros cómputos a las 19.05 horas local, pero ya a las 20.05 horas con más del 40,63% de las mesas escrutadas la tendencia era clara en favor de Jara y Kast. Estas cifras contabilizaban más de 5,3 millones de votos de un universo de más de 15,6 millones de electores.

Estos resultados son tranquilizadores para el abanderado republicano, que en los últimos sondeos había experimentado una baja, pero que este domingo se empinó a los 24,46%. Para la militante comunista, en tanto, el apoyo de un 26,45% no es una buena noticia porque quedó bajo el 30% de respaldo que ha tenido el presidente Gabriel Boric de forma estable durante su mandato.

Evelyn Matthei reconoció tempranamente su derrota y dio las gracias a su comando, a Chile Vamos, a Demócratas y Amarillos por el trabajo y apoyo entregado. «La patria demanda responsabilidad democrática», sostuvo e inmediatamente se dirigió al comando de Kast para felicitarlo.