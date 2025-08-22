Rescatan una embarcación a la deriva con dos tripulantes a media milla del puerto de Castellón

Imagen de una embarcación del Servicio Marítimo de la Guardia Civil

Agentes del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil rescató en la tarde de ayer una embarcación de recreo que se encontraba a la deriva con dos tripulantes a bordo a media milla del puerto de Castellón, según ha informado el Instituto Armado.

El aviso, recibido a través del usuario de una moto acuática, requería de una rápida actuación de los agentes por el peligro de colisión debido a las condiciones irregulares del mar por el temporal de viento que afectaba a las costas de Castellón.

La patrullera localizó a media milla al través del puerto de Castellón a una embarcación de recreo, sin gobierno y a la deriva con sus ocupantes ilesos que fueron remolcados hasta el puerto deportivo de Marina Port de Castellón.

Gracias al aviso del testigo y la rápida actuación del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil de Castellón se evitó una situación de consecuencias más graves, según las mismas fuentes.