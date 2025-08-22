Suscribete a
ABC Premium
Directo
El incendio de Jarilla, «prácticamente consolidado» tras quemar 17.300 hectáreas

Rescatan una embarcación a la deriva con dos tripulantes a media milla del puerto de Castellón

La Guardia Civil remolcó el barco hasta el puerto deportivo de Marina Port

Le pillan en un control por el olor a marihuana y alega que cultiva lavanda y romero

Imagen de una embarcación del Servicio Marítimo de la Guardia Civil
Imagen de una embarcación del Servicio Marítimo de la Guardia Civil ABC

ABC

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Agentes del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil rescató en la tarde de ayer una embarcación de recreo que se encontraba a la deriva con dos tripulantes a bordo a media milla del puerto de Castellón, según ha informado el Instituto Armado.

El aviso, recibido a través del usuario de una moto acuática, requería de una rápida actuación de los agentes por el peligro de colisión debido a las condiciones irregulares del mar por el temporal de viento que afectaba a las costas de Castellón.

Noticias relacionadas

La patrullera localizó a media milla al través del puerto de Castellón a una embarcación de recreo, sin gobierno y a la deriva con sus ocupantes ilesos que fueron remolcados hasta el puerto deportivo de Marina Port de Castellón.

Gracias al aviso del testigo y la rápida actuación del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil de Castellón se evitó una situación de consecuencias más graves, según las mismas fuentes.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app