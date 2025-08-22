La rápida actuación de la Guardia Civil permite detener a tres ladrones de fábricas en Valencia

Imagen de un agente de la Guardia Civil con la maquinaria industrial robada a una fábrica en Valencia

La Guardia Civil ha detenido a tres personas que robaron dos carretillas en un almacén de Albaida, en Valencia, y posteriormente las vendieron a otra empresa. El valor de lo sustraído alcanzaba los 46.000 euros y las trataron de vender al día siguiente.

La investigación comienza con una denuncia de robo. Tres personas habían entrado en una antigua empresa de Albaida que actualmente se empleaba como almacén. Del interior habían sustraído dos carretillas con varios accesorios y complementos que permitían manejar material textil.

Gracias a imágenes de cámaras de seguridad y a la colaboración ciudadana, se logra averiguar la identidad de los tres participantes en los hechos. Estos, además, habrían tratado de vender estas máquinas a otra empresa haciéndose pasar por trabajadores de la empresa en que habían robado. Obtuvieron 3.000 euros como adelanto por la compra de estas carretillas.

La rápida actuación de la Guardia Civil permitió la detención de los tres individuos, que vivían cerca de la empresa que robaron. Además, se pudieron incautar las dos carretillas, que fueron devueltas a su legítimo propietario.

Los detenidos, a los que se les imputan los delitos de estafa, pertenencia a organización criminal y robo con fuerza, son tres hombres españoles de entre 35 y 48 años de edad.

Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 01 de Ontinyent. La investigación la ha desarrollado personal de la Compañía de Xàtiva en colaboración con la Policía Local de Albaida.