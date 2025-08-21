Detenido en Francia el asesino de Sonia Dzouz, la turista hallada muerta en una caravana en Castellón

Imagen de archivo de guardias civiles y en el círculo de la mujer francesa asesinada en Castellón

La Guardia Civil y las autoridades francesas han localizado y detenido al presunto autor del homicidio en España de Sonia Dzouz, una mujer de 63 años, cuyo cuerpo fue hallado en el interior de la autocaravana con la que había viajado hasta Castellón.

La víctima fue salvajemente agredida con un arma blanca hace un año, concretamente el pasado 18 de julio de 2024, mientras se encontraba acampada en Alcossebre, un núcleo de población perteneciente al municipio castellonense de Alcalá de Chivert.

La investigación permitió inicialmente poner el foco sobre el ciudadano francés ahora detenido, el cual, tras los hechos, interrumpió de forma abrupta su estancia en España, regresando a Perpiñán (Francia), donde ha permanecido desde entonces.

Fruto de las investigaciones realizadas por la Unidad Central Operativa y la Comandancia de Castellón, en coordinación con la Embajada de Francia en España (SSI) y la Policía Judicial de la DIPN66 de Perpiñán, se ha podido corroborar la directa vinculación del detenido con los hechos investigados.

Una vez identificado el autor de los hechos, se solicitó del Juzgado Instructor en España la emisión de una Orden Europea de Detención y Entrega a ejecutarse en la citada localidad gala, hecho que se produjo este pasado miércoles, procediendo a su inmediata detención. La investigación se mantiene bajo secreto de sumario y es dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Vinaroz (Castellón).