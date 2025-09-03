Un preso fractura la mano a un funcionario en la cárcel de Picassent: «Interior mira para otro lado»

Un funcionario del módulo 28 de Centro Penitenciario Asunción de Picassent, en Valencia, sufrió este martes una violenta agresión a manos de un preso de perfil conflictivo. El sindicato Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM) lamenta que la lista de altercados «crece sin parar» y que, tanto Instituciones Penitenciarias como el Ministerio del Interior «miran a otro lado».

Según el relato de los hechos que ofrece la organización sindical, la agresión tuvo lugar poco antes de las diez de la mañana, cuando se produjeron altercados en el comedor del citado módulo, que alberga a los internos más conflictivos. Los incidentes fueron protagonizados por uno de ellos, por lo que los funcionarios de servicio procedieron a llevárselo a su celda para evitar males mayores.

En el momento en el que procedieron a cachearlo para comprobar que no tenía escondidos elementos con los que atentar contra su propia integridad física, la de otros internos o la de los propios trabajadores, arremetió contra los funcionarios de manera «inusitada y violenta» ocasionando lesiones a uno de ellos, al que le fracturó la mano antes de poder se reducido.

Los funcionarios han aislado provisionalmente al interno y el lesionado recibió una primera atención por parte de los servicios médicos del centro penitenciario, aunque después fue trasladado a un hospital. Así, procedieron a la apertura del protocolo especial de actuación frente agresiones en el medio penitenciario (PEAFA), que «lamentablemente», según el sindicato, «funciona eminentemente a posteriori, cuando ya la agresión se ha producido».

«Una vez más queda patente de manera evidente el abandono al que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias somete a los trabajadores que estos solventan con la máxima profesionalidad en la resolución de situaciones peligrosas como esta», lamentan fuentes de TAMPM.

Del mismo modo, critican la escasez de trabajadores, «apenas paliada» con convocatorias de ofertas de empleo público exiguas que no cubren las jubilaciones que se están produciendo, la persistente resistencia del Ministerio del Interior a que los trabajadores tengamos la condición de agentes de autoridad, con la protección legal que conllevaría, así como la profesión de riesgo en una labor que no se entiende que no esté aún calificada como tal».

«Todas estas demandas están más que justificadas tras esta nueva agresión, otra más a una suma que es insoportable desde hace tiempo», señalan desde TAMPM que ha convocado una manifestación en Madrid el próximo 23 de septiembre que transcurrirá por Ferraz, la sede de Instituciones Penitenciarias y por último el Congreso de los Diputados.