La Policía sospecha de una banda que roba coches en Valencia y los manda en ferry a Argelia

Imagen de uno de los coches robados que se iban a embarcar a Argelia desde Valencia

Agentes de la nueva unidad de la Policía Local de Valencia (USAP) detuvieron a tres personas por intentar transportar vehículos robados y con documentación falsificada en el ferry a Monstaganem, Argelia. Los agentes estaban realizando controles aleatorios en el acceso al embarque del Puente de Astilleros cuando vieron un primer coche con actitud evasiva al ver a la patrulla policial, por lo que dieron el alto.

Era un Renault Clio, con matrícula francesa, que figuraba a cargo de un servicio de una financiera francesa. Se le requirió toda la documentación y uno de los agentes, especialista en Documentoscopia y Tráfico Ilícito de Vehículos, apreció en el certificado de matriculación posibles indicios de falsedad del mismo, en concreto del Informe de Inspección Técnica del Vehículo (ITV). Preguntado el conductor, dijo que lo habían mandado a recoger el coche a París, presentando una autorización en árabe por una supuesta persona para su compra y traslado a Argelia. La persona no quiso facilitar los datos ni ubicación del vendedor.

En este caso, los agentes dedujeron que el método empleado para eludir la inspección policial y administrativa para poder embarcar hacia Argelia era la falsificación de documentos o certificados de matriculación para sustraer el vehículo cuyo titular es una financiera y así hacerlo pasar por un particular que embarca y sustrae definitivamente el vehículo, cuya trazabilidad se pierde con este método.

Más tarde, interceptaron un Toyota CHR con matrícula francesa que pasaba apresuradamente por la zona de intervención policial, por lo que se le dio el alto. Se le pidió la documentación y, como en el caso anterior, el agente apreció indicios de falsedad de los documentos aportados. En esta ocasión, el conductor dijo que el nuevo titular del vehículo, tras la compra venta reciente del mismo, le había mandado a recoger el vehículo a Alicante.

En este caso, había llegado en avión desde Argelia a Alicante y no portaba ni maleta ni pertenencias mínimas para una estancia ni de un día. En el pasaporte se apreciaban numerosas entradas y salidas de corta duración a España por lo que pudiera estar dedicándose al trasporte a su país de vehículos de procedencia ilícita.

En una inspección minuciosa del coche, en sus elementos reglamentarios de identificación (VIN del bastidor, placa del fabricante…), comprobaron que no eran acordes con los genuinos del fabricante y comprobado el VIN en la base de datos policiales certificaron que estaba asociado a un vehículo sustraído en Clichy (Francia).

Otra de las unidades de la USAP interceptó un Hyundai Tucson con matrícula francesa y se le pidió la documentación al conductor. El agente experto que analizó los documentos vio también indicios de falsedad. Como en el caso anterior, realizaron una inspección minuciosa de los elementos reglamentarios de identificación concluyendo con el mismo resultado.

Los tres vehículos fueron trasladados al depósito de la grúa y se llevaron a cabo gestiones en el caso del Renault Clio con la financiera para que presentara denuncia de sustracción ante el desconocimiento de la posesión y embarque a Argelia del vehículo. En cuanto al Hyundai Tucson, se comunicó al fabricante que identificara al titular del VIN legítimo y completo para obtener los datos del titular y la denuncia de sustracción. En el caso de Toyota se ha comunicado su hallazgo tras ser denunciado el robo.

Por último los agentes en su comparecencia ante la Policía Nacional señalaron que la similitud de los casos implica una conexión entre los conductores y vehículos robados, por lo que podría existir una organización coordinada en el robo y traslado de estos vehículos.