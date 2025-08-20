La novedad de Mercadona que pone en aprietos a las cafeterías y se está extendiendo por España

Desde hace años, Mercadona es considerada como una de las cadenas de supermercados españolas que más novedades incluye en su catálogo de productos. La compañía, fundada hace casi 50 años por Juan Roig, lleva décadas ofreciendo a sus clientes una amplia variedad de servicios, que en los últimos años no han hecho más que aumentar.

Entre las opciones más útiles, se encuentran algunas como la sección de comidas preparadas o el envío de compra a domicilio. Sin embargo, a pesar de que cuentan con amplia gama de prestaciones para el consumidor, lo cierto es que la empresa valenciana sigue renovándose y encontrando productos que faciliten la vida de sus usuarios habituales.

Con el objetivo de mantener esta mentalidad, Mercadona lleva ya unos meses implementando en algunas de sus tiendas un nuevo servicio que podría poner en aprietos a las cafeterías de nuestro país.

La gran novedad de Mercadona que pone en aprietos a las cafeterías

Desde el pasado mes de enero, la cadena de supermercados ha comenzado a instalar en algunos de sus 1.602 establecimientos de toda España un nuevo servicio de café para llevar. Aunque hasta ahora había estado centrada en Valencia y se encontraba en fase de pruebas, tras el éxito obtenido la iniciativa ha comenzado a llegar a otras grandes ciudades de la geografía española, como Madrid, entre otras.

Esta nueva máquina de café recién molido, una de las grandes novedades que han implementado en sus algunos de sus locales, permite ya que los clientes puedan disfrutar de su buena dosis de cafeína sin tener que salir del supermercado.

De mantener con las previsiones, todo apunta a que esta prestación podría seguir ampliándose a más tiendas de las más de 1.600 repartidas por todo el país.

El servicio de café recién hecho de Mercadona comienza a llegar ya a muchas de las tiendas españolas Luis Miguel Muñoz

Precio del nuevo servicio de café recién molido de Mercadona

Esta nueva máquina, equipada con la última tecnología digna de una cafetería, es capaz de servir varios tipos de café recién molido, tanto solo como con leche, cortado o capuchino. Según se muestra en ella, los precios van desde 1,30, que es lo que cuesta el café solo, hasta los 2 euros por un capuchino.

Lista de precios del café recién molido de Mercadona Café solo: 1,30 euros

Cortado: 1,40 euros

Capuchino: 2 euros

Café con leche: 1,60 euros

La lista de opciones que ofrece la nueva máquina de café listo para tomar en Mercadona Luis Miguel Muñoz

En la máquina se puede pagar tanto en tarjeta como con dinero en efectivo. Además, la compañía ha puesto a disposición de sus clientes diferentes tamaños de vaso, así como tapas para poder transportarlo sin derramarlo, cucharas y endulzantes como azúcar o sacarina.

Sumado a ello, Mercadona seguirá ofreciendo a sus múltiples variedades de café molido para disfrutar de una auténtica experiencia cafetera adaptada a las preferencias de su clientela. Entre las opciones más valoradas, algunas como el café molido natural, el fuerte, el mezcla (50% natural y 50% torrefacto) o el descafeinado.