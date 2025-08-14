Va a Mercadona a última hora del día para aprovechar los descuentos y alucina con lo que se encuentra: «No tiene nombre»

«El precio de la cesta de la compra de los españoles se ha encarecido en un 38% en los últimos tres años. Esta es la conclusión a la que ha llegado la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) tras la realización de un análisis de la subida de precio de los productos en supermercados españoles desde 2020 hasta 2023», se podía leer en un artículo de este medio a mediados de 2024.

Por lo tanto, ante el encarecimiento al llenar el carro de la compra, cualquier resquicio, por pequeño que pueda llegar a ser, se intenta aprovechar para adquirir esos productos pero pagando un poco menos.

Algunos productos los compraríamos cuesten lo que cuesten, otros, de no verlos por un precio más económico, seguramente pasaríamos de ellos.

Es lo que puede ocurrir con aquellos que Mercadona coloca a la venta por un precio inferior al original cuando se aproxima su fecha de caducidad. Esta cadena de supermercados suele aplicar rebajas en estos productos a partir de las 20:30 horas y, especialmente, los sábados, debido al cierre del establecimiento los domingos.

Los empleados colocan etiquetas amarillas en esos productos, indicando una 'bajada de precio' que puede llegar hasta un 50%, aunque no siempre es así. De ahí que, en caso de ser un descuento importante, se puedan presenciar escenas como la que ha contado un cliente en TikTok.

«La que se está liando últimamente no tiene nombre», detalla Yvan. «La gente va como un velociraptor. Hoy había una señora detrás de la chica que estaba poniendo las pegatinas y estaba llenando el carro. Digo: 'tía, ¿no puedes dejar algo a los demás?'. Yo, internamente, la he llamado de todo, pero es que ha llegado otra señora que le quitaba cosas del carro», explica.

«Al final ha acabado allí el de seguridad»

Todo subió de tono. «La otra le iba cogiendo las cosas del carro y se las iba quitando. Creo que había cogido cuatro o cinco paquetes de lomo y le estaba quitando de uno en uno. Han entrado en una pelea continua. La otra diciéndole que si había cogido las cosas, eran suyas. [...] Al final ha acabado allí el de seguridad».

«Yo entiendo a la señora que coge las cosas como un velociraptor y también entiendo a la otra señora que diga que también quiere coger». De todo este embrollo, al final, quien se aprovechó, fue él, que esperó su momento. «Han seguido discutiendo, se ha montado el pollo, han llamado a la Policía y mientras llamaban a la Policía me he llevado dos lomos y unas salchichas al 50%. Por ansias, las dos se han quedado sin nada y con una movida del copón», cuenta, orgulloso.