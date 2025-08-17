La infusión ideal de Mercadona para la retención de líquidos y deshinchar la tripa: sabe a piña y coco

Hidratarse en verano es fundamental debido a las altas temperaturas, pero es posible que si se está dieta se pretenda huir de las bebidas azucaradas y tal vez el agua en algunos momentos sepa a poco. Ahí es donde entran las infusiones frías, una moda a la que se sumó los supermercados de Mercadona ofreciendo todo tipo de variedades con numerosos beneficios saludables.

Las infusiones frías apetecen especialmente cuando llegan los meses de calor, puesto que ayudan a mantener los niveles de hidratación adecuados y constituyen una opción muy saludable. Una de las más populares de los últimos meses es la de Mercadona con sabor a piña y coco, ideal por sus efectos diuréticos.

Esta bebida ayuda a reducir la retención de líquidos y a deshinchar la tripa gracias a su composición rica en hierbabuena y fresa, perfectas por sus efectos desinflamatorios y su contenido en antioxidantes y vitamina C. También, contiene manzana, hibisco, escaramujo y hojas de frambuesa y se vende en cajas de 20 bolsitas a un precio de 1,45 euros.

Cómo preparar la infusión fría

Para prepararla, Mercadona recomienda verter 200 ml de agua fría sobre la bolsita y dejar en infusión durante 8 y 10 minutos. Después, aconseja añadir cubitos de hielo e incluso introducir alguna pieza de fruta cortada, aunque recuerda también que se puede tomar caliente si desea.

En el amplio surtido de Mercadona, se puede encontrar una gran variedad de infusiones herbales, frutales y funcionales que pueden llegar a abordar necesidades específicas del organismo. Desde las infusiones de hinojo, conocido por su capacidad para mejorar la digestión, hasta las infusiones de tomillo, todas ellas específicamente diseñadas.

Otras infusiones recomendadas a la venta en Mercadona son la Quemagrasas, a base de plantas aromatizada, que destaca por ser un complemento alimenticio que ayuda a controlar el peso y eliminar la grasa localizada y que contiene té verde, mate, nuez de cola y guaraná, entre otros ingredientes.

También la Cola de caballo, que ayuda a la eliminación de líquidos. Sobre esta, se recomienda no tomar más de 3 bolsitas al día; o Respir, una infusión 100% natural que favorece a respirar mejor combatiendo con la congestión nasal, formulada con tomillo, eucalipto, romero y menta.