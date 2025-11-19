Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Santos Cerdán sale de la cárcel tras cinco meses interno

Morat presentará su disco 'Ya es mañana' en Roig Arena el 23 de octubre de 2026

El grupo ha recibido recientemente un Latin Grammy a Mejor Álbum Pop Rock, así como el premio a Mejor Grupo en directo en la categoría Global Latina de LOS40 Music Awards

Las entradas para el concierto de Morat salen a la venta el viernes, 21 de noviembre

Cartel del concierto en el Roig Arena de Valencia
Cartel del concierto en el Roig Arena de Valencia ABC

ABC

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Morat, la banda colombiana más exitosa del mundo, se prepara para la gira más ambicioso de su carrera. El «Ya Es Mañana Tour», en el que presentarán su nuevo álbum de nombre homónimo, recalará en Roig Arena el 23 de octubre ... de 2026. El grupo aprovechará la ocasión para repasar también los grandes éxitos de sus cuatro discos anteriores.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app