Morat presentará su disco 'Ya es mañana' en Roig Arena el 23 de octubre de 2026

Morat, la banda colombiana más exitosa del mundo, se prepara para la gira más ambicioso de su carrera. El «Ya Es Mañana Tour», en el que presentarán su nuevo álbum de nombre homónimo, recalará en Roig Arena el 23 de octubre ... de 2026. El grupo aprovechará la ocasión para repasar también los grandes éxitos de sus cuatro discos anteriores.

«Ya Es Mañana» ha regalado ya muchas alegrías a Morat. En las últimas semanas, la banda ha ganado el Latin Grammy a Mejor Álbum Pop Rock, así como el premio a Mejor Grupo en directo en la categoría Global Latina de LOS40 Music Awards, que se celebraron en el recinto valenciano hace unos días.

Además, sus álbumes -desde aquel primer «Sobre El Amor y Sus Efectos Secundarios», pasando por el multiplatino «Balas Perdidas»- han marcado a varias generaciones en los últimos diez años.

Las entradas para el concierto de Morat salen a la venta el viernes, 21 de noviembre, a las 12h, en la web de este enlace.

El Roig Arena es el nuevo gran recinto cubierto multiusos de la ciudad de Valencia, donde se celebrarán eventos deportivos, de entretenimiento y corporativos. El proyecto cuenta con un presupuesto de 400 millones de euros sufragados íntegramente por Juan Roig, presidente de Mercadona, con su patrimonio personal. El Roig Arena tiene una capacidad máxima estimada de 20.000 espectadores en modo concierto.