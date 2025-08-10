Una inspección a un desguace clandestino de coches descubre 212 plantas de marihuana

Plantación de marihuana en el patio del taller-desguace clandestino de coches en Rojales (Alicante)

Una inspección a un taller-desguace sospechoso de actividad clandestina y que registraba un intenso tráfico de vehículos ha permitido destapar un cultivo de marihuana a gran escala oculto en el patio de las instalaciones, donde se encontraron 212 plantas.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Rojales (Alicante), al responsable, de 49 años de edad, por un delito contra la salud pública. Era el arrendatario de esta finca que era utilizada con ese falso negocio de tapadera, tal como ha informado la Jefatura en un comunicado.

A través de Policía Local de Rojales, se advirtió de estos indicios en una finca al parecer abandonada y en la cual se había observado un trasiego de entradas y salidas de vehículos en su interior.

Los agentes de la Policía Nacional comprobaron que en las instalaciones había un gran número de vehículos desmontados lo cual daba apariencia de tratarse de un taller o desguace clandestino.

Junto con efectivos de la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Valenciana realizaron una inspección y percibían un olor a marihuana desde un patiointerior, donde hallaron un gran número de plantas.

Los investigadores pusieron en conocimiento de la autoridad judicial los indicios de un cultivo 'indoor' de esta sustancia prohibida, y se autorizó el registro y la intervención de los estupefacientes. En total, intervinieron 212 plantas de marihuana y llevaron a cabo la detención.

En relación a la actividad irregular que se estaba llevando a cabo en dicha finca, los agentes de la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Valenciana llevaron a cabo la correspondiente acta-denuncia de inspección.