Detienen a un menor de 17 años por una brutal agresión a un policía que acabó en la UCI en Elche

Un adolescente de 17 años de edad ha sido detenido como el autor de la brutal agresión a un policía nacional que estuvo hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en Elche esta semana. La investigación continúa abierta por si se producen más arrestos.

Al parecer, el agresor lanzó una piedra el pasado fin de semana en la zona del barrio de Carrús a su víctima, que se encontraba fuera de servicio e intentaba evitar la comisión de un delito.

La detención se ha producido durante la medianoche de este viernes, según han informado fuentes policiales, que han detallado que las primeras líneas de la investigación apuntan a que se produjo tras un «encontronazo» entre la víctima y el autor.

Por su parte, el sindicato Jupol, al que está afiliado el policía agredido y que ha iniciado los trámites para personarse como acusación particular en el procedimiento judicial, ha felicitado a los agentes por localizar al principal sospechoso «en un breve espacio de tiempo» y arrestarlo.

«Destacamos la profesionalidad, eficacia y rapidez con la que se ha desarrollado la investigación, que ha permitido identificar y detener a uno de los responsables en un tiempo récord», han elogiado.

En un comunicado, el sindicato ha manifestado que este suceso «vuelve a poner sobre la mesa la urgente necesidad de revisar y reformar la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor (LORPM)», pues, a su parecer, «casos como el de Elche evidencian que la legislación vigente no ofrece una respuesta proporcional a la gravedad de determinados delitos cometidos por jóvenes, especialmente en el tramo de edad de 14 a 18 años, donde se registran agresiones muy graves con penas que resultan claramente insuficientes».

Por ello, ha exigido al Gobierno y a los grupos parlamentarios que «impulsen de manera inmediata una reforma de la Ley del Menor para endurecer las penas en los delitos graves cometidos por menores, evitar la sensación de impunidad y garantizar una verdadera protección a las víctimas».

Asimismo, ha reclamado que «se estudie la reducción de la edad de responsabilidad penal y se refuercen las medidas de control y reeducación, pero siempre con un marco legal que actúe de forma efectiva ante delitos de extrema violencia».

También reclaman una mayor protección jurídica para los agentes de la Policía Nacional, que a menudo se enfrentan a situaciones de alto riesgo en las que la actual normativa limita su capacidad de actuación y «deja desprotegidas tanto a las víctimas como a los propios policías».

En la misma línea, el pasado lunes, el alcalde de Elche, Pablo Ruz, después de conocer esta brutal agresión, instó al Gobierno de España a dotar con un refuerzo policial «que dote de más seguridad al barrio» de Carrús.

Arrestada una mujer por agredir a otra persona

Otro episodio de violencia se ha producido en las últimas horas en la Comunidad Valenciana, en este caso en Villar del Arzobispo, donde agentes de la Guardia Civil han detenido a una mujer por agredir a una persona.

La sospechosa ha sido arrestada como presunta autora de un delito de lesiones, según ha informado la Benemérita.

Asimismo, fuentes del Instituto Armado han señalado que la detenido ha pasado en la mañana de este sábado a disposición judicial.