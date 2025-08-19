La Guardia Civil detecta el uso de drogas con «alto poder alucinógeno» los primeros días del Rototom de Benicàssim

Imagen de la droga intervenida por la Guardia Civil el primer fin de semana del Rototom

Con motivo de la celebración de la trigésima edición del Festival de reggae Rototom Sunsplash, la 16ª que se celebra en la localidad castellonense de Benicàssim, la Guardia Civil ha establecido un dispositivo especial de seguridad que ya supera la media docena de detenidos por tráfico de drogas en el primer fin de semana de celebración.

Según ha informado el instituto armado en un comunicado, todas las actuaciones han sido efectuadas en las inmediaciones del recinto a fin de evitar la introducción de sustancias estupefacientes en su interior.

Así, desde el inicio del festival el sábado hasta la madrugada del domingo, los agentes que participan en el dispositivo se han incautado de cocaína, cocaína rosa ('tusi'), marihuana, hachís, éxtasis, pastillas y setas «con alto poder alucinógeno».

Además, en la última madrugada se ha detenido a un varón como presunto autor de un delito de hurto y se le han confiscado tres teléfonos móviles sustraídos de la zona de acampada.

Finalmente, aparte de la amplia variedad de sustancias estupefacientes, se han intervenido básculas de precisión, cucharillas y papel de aluminio utilizados para el consumo, además de dinero en efectivo procedente de las ventas de la droga.