Una asistenta se gasta 30.000 euros de la anciana que cuidaba después de su muerte en Valencia

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a una asistenta del hogar y a su hijo, de 43 y 24 años respectivamente, por estafar más de 30.000 euros a la anciana que ésta cuidaba. Los arrestados realizaban, presuntamente, transferencias, pagos con tarjeta y extracciones de dinero de la cuenta bancaria de la víctima, muchos de ellos incluso después de que falleciera el pasado año.

Según ha informado Jefatura en un comunicado, los policías tuvieron conocimiento de los hechos, ocurridos en el distrito de Patraix, a raíz de la denuncia interpuesta por un familiar de la víctima.

De esta forma, los agentes supieron de la existencia de una serie de movimientos bancarios sospechosos que no estarían autorizados por la mujer, de 71 años de edad, ya que la mayoría de estas operaciones fueron posteriores a septiembre de 2024, cuando la víctima falleció.

En ese sentido, los agentes tuvieron constancia de que la fallecida estaba bajo el cuidado de una asistenta desde 2023, quien habría tenido acceso a su domicilio, cartillas y tarjetas bancarias. Por ello, centró la investigación en esta mujer y en su hijo, ya que muchas de las transferencias no autorizadas que se habían detectado iban dirigidas a una cuenta bancaria cuyo titular era el retoño de la cuidadora.

Por ello, los agentes procedieron a la localización y posterior detención de estas dos personas como presuntos autores de un delito de estafa tras haber realizado, presuntamente, numerosas transferencias, pagos con tarjeta y extracciones de dinero de la cuenta bancaria de la víctima por valor superior a 30.000 euros. Actualmente ya han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.