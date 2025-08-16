Mazón nombra a una embajadora venezolana como delegada para la Hispanidad y la Libertad

Imagen del presidente valenciano Carlos Mazón y la nueva delegada para la Hispanidad y la Libertad, María Ponte

El Gobierno valenciano que preside Carlos Mazón ha designado a María Ponte como Delegada para la Hispanidad y la Libertad, que actuará como puente para la organización y ejecución de propuestas de las diferentes consellerias para facilitar la participación de las personas procedentes de otros países aprovechando mejor los recursos públicos.

La nueva Delegada para la Hispanidad y la Libertad será el punto de encuentro para las personas procedentes de otros países y realizará un trabajo transversal, según explica la Generalitat Valenciana en un comunicado.

Con la creación de esta figura, de acuerdo con fuentes oficiales, «se da un salto innovador en la atención integral de estos nuevos valencianos, favoreciendo su participación en la acción social y en la relación con las instituciones».

Esta transversalidad abarcará cuestiones como homologación de títulos, emprendimiento, participación política y ciudadana, relaciones exteriores, derechos humanos, fomento de la hispanidad, desarrollo cultural, empleo y fomento del asociacionismo, entre otras.

María Ponte fue embajadora de Venezuela en Bélgica y la Unión Europea representando al Gobierno Interino y Asamblea Nacional en las instituciones europeas, donde promovió alianzas internacionales en favor de la Libertad y la Democracia de Venezuela.