El PP acusa a Morant de «insultar la inteligencia de las víctimas de la dana para tapar los escándalos del PSOE»

Imagen del portavoz del Grupo Popular en la comisión de investigación de la dana en las Cortes Valencianas, Fernando Pastor

El portavoz del Grupo Popular en la comisión de investigación de la dana en las Cortes Valencianas, Fernando Pastor, ha acusado a la ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV, Diana Morant, de «insultar la inteligencia de las víctimas de la tragedia del 29 de octubre para encubrir la inacción del Gobierno en la reconstrucción tras la dana y tapar la cadena de escándalos que persigue al PSOE«.

Pastor ha lamentado, en un comunicado, que «en lugar de asumir responsabilidades, Morant mezcle una catástrofe sin precedentes con la defensa de unos representantes socialistas que mienten, engañan a la ciudadanía y desprestigian a las instituciones».

Morant, en una entrevista publicada este viernes por Europa Press, ha defendido la gestión de la dana y la respuesta a los afectados por parte del Gobierno en los últimos nueve meses, frente a un Consell que «no está aportando nada: solo ruido, una gestión nefasta y, desde luego, una confrontación que no entienden los vecinos».

Fernando Pastor ha señalado que «nunca un valenciano en el Gobierno de España ha hecho menos por su tierra; lo único que ha aportado el PSOE en los últimos meses son cuatro títulos falsos, sectarismo y negativas a colaborar con el Consell en lo que de verdad necesitan los valencianos: la reconstrucción y la vuelta a la normalidad», ha subrayado en un comunicado.

El diputado 'popular' ha remarcado que Morant «fue cabeza de lista por Valencia y escudo de José Luis Ábalos, símbolo de la corrupción socialista». «Ábalos, con todos sus escándalos, al menos culminó proyectos del Gobierno de Rajoy como la liberalización de la AP-7, que ahorró dinero a los valencianos. Morant, en cambio, es incapaz de agilizar la ayuda que reclama nuestra tierra», ha añadido.

Pastor ha advertido que el PSOE «está castigando de forma sectaria a los municipios afectados por la dana, porque la nueva comisionada del Gobierno (Zulima Pérez) solo se reúne con alcaldes socialistas, despreciando a los que no son de su color político».

El diputado del PP ha remarcado que, en los últimos siete días, agricultores y autónomos han denunciado que el Gobierno les sigue abandonando: «Miles de agricultores reclaman una compensación justa por las tierras que han perdido y el Ministerio de Transición Ecológica ni les contesta; casi 5.000 autónomos llevan desde febrero sin cobrar la prestación que el Gobierno les prometió y que necesitan para comer».

En ese mismo periodo de tiempo, «el Consell de Carlos Mazón ha devuelto la normalidad a las 18 carreteras autonómicas en tiempo récord, ha invertido más de 2 millones de euros en reparar instalaciones recreativas, ha pagado 166 millones en ayudas por vehículos siniestrados y ha abonado ya más de 522 millones en ayudas directas por la riada, resolviendo el 86% de las solicitudes».

«El PSOE no ha traído ni agilidad ni coordinación, solo ruido, excusas y cortinas de humo para tapar su decadencia ética y política. Les exijo que dejen de usar la tragedia como arma arrojadiza y se dediquen a cumplir de una vez las ayudas prometidas», ha concluido Pastor.