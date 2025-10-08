Suscribete a
Recuperan los cuerpos de los cuatro trabajadores fallecidos en el derrumbe de un edifcio de Madrid
La Generalitat pide que la asignatura de Valenciano sea optativa en la PAU tras registrarse la nota media más baja

El conseller de Educación denuncia que tener un examen adicional sitúa a los estudiantes de la región en desventaja y reclama reformar la normativa de la Selectividad

El Congreso desbloquea la comisión de investigación por la dana tras aceptar el PSOE que acuda Sánchez

Imagen de archivo de las PAU 2025 en Valencia
Alba Pérez Espada

Valencia

El conseller de Educación, José Antonio Rovira, ha denunciado que los estudiantes valencianos parten con desventaja en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) frente al alumnado de las comunidades monolingües. En esta línea, ha criticado que realizar un examen adicional de la ... asignatura de Valenciano en la Selectividad, afecta a su nota media y reduce sus posibilidades para acceder a determinadas titulaciones.

