Los bomberos buscan a tres hombres y una mujer entre los escombros
La Aemet lanza un aviso especial por «lluvias muy fuertes» y posibles inundaciones

Morant hace oposición a Mazón desde el Gobierno con 200.000 euros para la Acadèmia Valenciana de la Llengua

La líder del PSPV-PSOE saca adelante en el Consejo de Ministros una subvención para la AVL, entidad normativa que el presidente de la Generalitat pretende rebautizar

La Generalitat reconoce la solidaridad del pueblo valenciano tras la dana con las distinciones del 9 de octubre

Imagen de archivo de una reunión entre Carlos Mazón y Diana Morant
David Maroto

Valencia

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, también líder del PSPV-PSOE, ha logrado sacar adelante en el Consejo de Ministros de este martes la ayuda de 198.000 euros que prometió a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), en ... el foco después de que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, anunciara sus intenciones de rebautizarla a Acadèmia de la Llengua Valenciana para «ajustar» su ámbito de actuación en la «defensa la realidad diferenciada» del valenciano.

