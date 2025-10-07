Morant hace oposición a Mazón desde el Gobierno con 200.000 euros para la Acadèmia Valenciana de la Llengua

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, también líder del PSPV-PSOE, ha logrado sacar adelante en el Consejo de Ministros de este martes la ayuda de 198.000 euros que prometió a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), en ... el foco después de que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, anunciara sus intenciones de rebautizarla a Acadèmia de la Llengua Valenciana para «ajustar» su ámbito de actuación en la «defensa la realidad diferenciada» del valenciano.

De esta manera, Morant intensifica su oposición a Mazón desde el Ejecutivo central con la primera ayuda estatal que recibe la institución normativa, en pro de «rescatarla» y que pueda llevar a cabo su actividad de «protección» del valenciano, ante los «recortes» impuestos por el Gobierno valenciano, según ha calificado.

Así, le serán transferido casi 200.000 euros este año y ascenderá, previsiblemente, hasta los 338.000 en el próximo ejercicio. Una subvención que se dividirá en tres líneas estratégicas. Por una parte, el desarrollo morfológico de los lemas del Diccionari Normatiu Valencià y de los vocabularios valenciano-castellano y valenciano-inglés. También permitirá crear una versión responsiva del Corpus Informatitzat del Valencià, con nuevas funcionalidades para la explotación estadística de datos.

Y, en tercer lugar, se destinará a la indexación y ampliación del programa informático Gramàtiques Normatives Valencianes, incorporando funciones de exportación. Con esta inversión, remarcan desde la administración central, la AVL «dará un salto cualitativo en digitalización y difusión de sus recursos normativos, reforzando su papel como institución clave en la preservación y proyección de la lengua valenciana».

Diana Morant ha subrayado que esta ayuda pretende «defender la lengua valenciana y a la Acadèmia Valenciana de la Llengua para que pueda seguir desarrollando sus actividades». Esta subvención a la institución normativa del valenciano forma parte, por primera vez, del paquete de ayudas que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) destina a diversas entidades vinculadas con la investigación, la cultura y la generación de conocimiento, dotado con un total de 1,8 millones de euros, que este año beneficia a otras nueve instituciones en Cataluña, País Vasco, Galicia y Asturias.

En concreto, las entidades beneficiarias son el Institut d'Estudis Catalans (333.170 euros), el Institut d'Estudis Aranesi-Acadèmia Aranesa dera Lengua Occitana (30.000 euros); Real Academia de la Lengua Vasca (Euskaltzaindia) (333.000 euros); Sociedad de Estudios Vascos - Eusko Ikaskuntza (235.400 euros); Sociedad de Ciencias Aranzadi (133.750 euro); Jakiunde (Academia de las Ciencias, de las Artes y de las Letras) (96.840 euros); Iura Vasconiae (Fundación para el Estudio del Derecho Histórico y Autonómico de Vasconia) (50.000 euros); Real Academia Galega (333.170 euros) y Academia de la Llingua Asturiana (50.000 euros).

Cambio de nombre de la AVL

La pasada semana, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, anunciaba durante el Debate de Política General celebrado en el parlamento autonómico que prevé impulsar los cambios normativos necesarios para modificar el nombre de la Acadèmia Valenciana de la Llengua para que pase a denominarse Acadèmia de la Llengua Valenciana «de acuerdo con el propósito fundacional que no es otro que defender nuestra lengua como propia, única, singular e inigualable».

Asimismo, avanzó que presentará la Ley de Señas de Identidad Valenciana que «es nuestra manera de recoger el sentir mayoritario del pueblo valenciano hacia ese modelo de convivencia democrática y solidaria que amenazan quienes quieren vernos convertidos en ciudadanos de segunda».

Al respecto, recordó que la AVL se creó para «alejar un conflicto perturbador y estéril» respecto al valenciano y ha criticado que el anterior gobierno del socialista Ximo Puig «aprobó criterios lingüísticos separados» de los que disponía la propia institución lingüística.

«Hemos visto hace bien poco cómo la presencia y defensa del valenciano como lengua propia, única, singular, diferenciada e inigualable se ha diluido de manera incomprensible, y la máxima institución [la AVL] ni siquiera se ha pronunciado sobre esa realidad», criticó en relación a la negativa del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, de pedir la oficialidad del valenciano en la Unión Europea, como sí hará con el catalán, el gallego y el euskera.

Sin embargo, la propuesta de cambiar el nombre de la AVL obligaría a reformar el Estatuto de Autonomía requeriría una mayoría de dos tercios de los 99 diputados de las Cortes Valencianos, por lo que a Mazón no le bastaría con el apoyo de Vox y necesitaría el respaldo de PSPV-PSOE o Compromís, extremo que se antoja imposible.