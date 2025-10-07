Diana Morant 'rescata' desde el ministerio la academia valenciana de la lengua y se centra en su camino hacia la Generalitat

Suscribete a
La ministra de Universidades, Diana Morant, a su salida del Consejo de Ministros
Beatriz L. Echazarreta

Diana Morant parece estar centrada, incluso en el día grande del Ministerio de Universidades, en su camino hacia la Generalitat valenciana como candidata del PSOE. Después de detallar los 'vetos' que el Gobierno impondrá a la creación de nuevas universidades, la ministra se despidió anunciando ... la aprobación de un real decreto de subvenciones por valor de 1,8 millones de euros para las academias de cinco comunidades autónomas.

