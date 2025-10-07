Diana Morant 'rescata' desde el ministerio la academia valenciana de la lengua y se centra en su camino hacia la Generalitat

Diana Morant parece estar centrada, incluso en el día grande del Ministerio de Universidades, en su camino hacia la Generalitat valenciana como candidata del PSOE. Después de detallar los 'vetos' que el Gobierno impondrá a la creación de nuevas universidades, la ministra se despidió anunciando ... la aprobación de un real decreto de subvenciones por valor de 1,8 millones de euros para las academias de cinco comunidades autónomas.

Como novedad, Morant, que antes de llegar al ministerio había sido alcaldesa de Gandía, anunció una aportación directa de 198.000 euros para la Academia Valenciana de la Lengua, una institución autonómica que se encarga de redactar la normativa lingüística del valenciano. La ministra de Universidades afirmó que este «rescate» desde el Gobierno de España para que la academia pueda seguir con su actividad obedece a «la asfixia económica» que estaría padeciendo bajo el mando de Carlos Mazón. Con este gesto, según ya habían comentado varias fuentes a este diario en los últimos días, Diana Morant estaría centrándose en su camino hacia la Generalitat valenciana como candidata del PSOE. Circulan rumores, aunque sin confirmación oficial, de que Morant podría dejar la cartera de Universidades para centrarse exclusivamente en su carrera autonómica.

«Los valencianos y las valencianas vamos a celebrar nuestra fiesta el 9 de octubre. Lo hacemos con el convencimiento de defender nuestra lengua frente a la asfixia económica y los recortes de la Generalitat Valenciana», se despidió.