El Congreso desbloquea la comisión de investigación por la dana tras aceptar el PSOE que acuda Sánchez

Los socialistas y Sumar dan el visto bueno a la petición de Compromís y Podemos, aunque el presidente será citado como responsable de la reconstrucción y no de la emergencia

Pedro Sánchez, en el Congreso
Pedro Sánchez, en el Congreso jaime garcía
Juan Casillas Bayo

Juan Casillas Bayo

Madrid

El Congreso de los Diputados acogerá finalmente una comisión de investigación sobre la dana que arrasó parte de la provincia de Valencia hace ahora casi un año. La propuesta de Sumar y PSOE ha logrado desbloquear esta cuestión que contará con una novedad importante: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estará citado en el listado de comparecientes. El plan de los miembros de la coalición contaría con el apoyo de Podemos, que habla de «principio de acuerdo», y de la diputada Águeda Mico, de Mès, que se salió el pasado junio precisamente, y entre otros motivos, por la negativa a que el presidente del Gobierno estuviera en la comisión.

Los partidos que forman la coalición de Gobierno y responsables de esta propuesta, explican que adoptan esta iniciativa «tras la revelación de nuevos hechos comprobables este lunes que confirman -como ya desde Sumar y el PSOE manifestamos hace meses- que la Generalitat era la administración competente en materia de emergencias y que disponía en todo momento de toda la información». Del mismo modo, informan que la comisión será convocada en cuestión de días y que contará con una fase «de investigación y otra de reconstrucción».

La propuesta de Compromís y Podemos, y que todavía tendría que votarse, cuenta con un listado de 97 comparecientes y pretende que el primer bloque, compuesto por 36 personas, desfilen por la Cámara Baja en los próximos tres meses. Esta primera tanda se centrará en los responsables políticos e insitucionales «con competencias directas e indirectas» entre los que destacan el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, Salomé Pradas, ex consejera de Justicia e Interior, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aparece en el bloque cuarto de comparecencientes, correspondiente a los «altos cargos estatales y responsables de la reconstrucción y coordinación, así como para abordar la coordinación en la protección del territorio ante los impactos del cambio climático».

