Suscribete a
ABC Premium
Última hora
'Sirat', 'Romería' y 'Sorda', las preseleccionadas de España para los Oscar 2026

El 'gas de la risa' deja varios intoxicados en una vivienda de Sagunto

Dos de las seis personas intoxicadas han tenido que ser trasladadas al hospital

La Policía sospecha de una banda que roba coches en Valencia y los manda en ferry a Argelia

Mercadona busca personal indefinido para trabajar sólo ocho días al mes con sueldo de 855 euros más complementos

Imagen de archivo de una unidad SAMU
Imagen de archivo de una unidad SAMU juan carlos soler

ABC

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El 'gas de la risa', conocido como óxido nitroso por sus propiedades anestésicas y eufóricas, ha dejado varios intoxicados en una vivienda de la localidad valenciana de Sagunto, según ha informado el Consorcio de Bomberos de Valencia y el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El incidente se ha registrado esta mañana, sobre las 6 horas, cuando seis personas se han intoxicado con ese gas tóxico, tal y como han concretado los bomberos.

Noticias relacionadas

Hasta el lugar se han desplazado efectivos sanitarios -una unidad del SAMU, dos unidades SVB y una ambulancia convencional- y bomberos, que han intervenido para ventilar la vivienda.

Dos personas, un hombre de 41 años y una mujer de 47 años han sido trasladadas hasta el Hospital de Sagunto por inhalación del gas tóxico, han concretado desde el CICU.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app