El 'gas de la risa' deja varios intoxicados en una vivienda de Sagunto
Dos de las seis personas intoxicadas han tenido que ser trasladadas al hospital
La Policía sospecha de una banda que roba coches en Valencia y los manda en ferry a Argelia
Mercadona busca personal indefinido para trabajar sólo ocho días al mes con sueldo de 855 euros más complementos
El 'gas de la risa', conocido como óxido nitroso por sus propiedades anestésicas y eufóricas, ha dejado varios intoxicados en una vivienda de la localidad valenciana de Sagunto, según ha informado el Consorcio de Bomberos de Valencia y el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).
El incidente se ha registrado esta mañana, sobre las 6 horas, cuando seis personas se han intoxicado con ese gas tóxico, tal y como han concretado los bomberos.
Hasta el lugar se han desplazado efectivos sanitarios -una unidad del SAMU, dos unidades SVB y una ambulancia convencional- y bomberos, que han intervenido para ventilar la vivienda.
Dos personas, un hombre de 41 años y una mujer de 47 años han sido trasladadas hasta el Hospital de Sagunto por inhalación del gas tóxico, han concretado desde el CICU.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete