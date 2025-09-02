Detienen a dos jóvenes en Elche tras ser utilizados como 'mulas' financieras

La Policía Nacional ha detenido a dos jóvenes, de 20 y 21 años, como presuntos autores de un delito de estafa y blanqueo de capitales en la localidad de Elche. Los arrestados habrían actuado como «mulas» a cambio de una compensación económica. Según la investigación, facilitaron sus cuentas bancarias y datos personales, que posteriormente fueron utilizados para cometer estafas en diferentes localidades del país.

Las pesquisas comenzaron después de que uno de los propios detenidos presentara una denuncia en la que manifestó que podría verse perjudicado por unos hechos ocurridos el pasado mes de mayo, según han detallado las autoridades en un comunicado.

El joven detenido explicó a los agentes que un conocido le había informado de una supuesta promoción bancaria, que consistía en abrir cuentas utilizando códigos de referido de un tercero. Según relató, por cada apertura recibiría una compensación económica y, una vez que ese tercero obtuviera la bonificación, las cuentas serían cerradas.

Tal y como ha indicado la Policía Nacional en un comunicado, el implicado les relató que tras realizar el proceso de alta de cuentas junto a su conocido, el denunciante permitió que ese tercero, contactado a través de redes sociales, introdujera en su teléfono móvil lo que él pensaba eran los códigos de afiliación, una gestión por la que el arrestado cobraría 50 euros.

No obstante, pasado un tiempo, la Policía Nacional alertó al denunciante de que una de las cuentas en las que figuraba como titular estaba implicada en movimientos de dinero fraudulentos. Las pesquisas permitieron comprobar que el denunciante tenía cinco cuentas a su nombre que supuestamente no sabía y su conocido cuatro más, todas ellas relacionadas con estafas en Madrid, Zaragoza, Valencia, Burgos y Málaga.

«Mulas financieras»

Según la investigación, los dos arrestados entregaron supuestamente sus datos personales y el control de las cuentas bancarias a terceros, a cambio de pequeñas cantidades de dinero. De esta forma, facilitaban que redes de estafadores realizaran operaciones fraudulentas dificultando el rastreo policial y creando entramados de identidades falsas.

Además, la Policía Nacional ha señalado que estos grupos suelen utilizar también otras técnicas como el 'smishing', que consiste en enviar mensajes de texto simulando ser entidades bancarias o empresas para que las víctimas accedieran a páginas fraudulentas e introdujeran sus datos personales, o el 'vishing', en el que mediante llamadas telefónicas se hacen pasar por personal de bancos para lograr que las víctimas transfirieran su dinero a otras cuentas.

Tras estafar a las víctimas, el dinero sustraído es dirigido a las cuentas abiertas con los datos de las «mulas». De esta manera, dificultan el rastreo o responsabilidad, orientado la culpabilidad de delito hacia las mulas, las cuales en muchos casos no saben que están siendo parte de un entramado delictivo.

Las actuaciones fueron puestas en conocimiento del Juzgado de Instrucción de Guardia de Elche, quedando la investigación abierta para el total esclarecimiento de los hechos.