El duelo en pausa por los desaparecidos de la dana: «No asumo que está muerto porque no hay cuerpo»

Un año después de la riada en Valencia, entre la esperanza y la incertidumbre, la familia de Francisco Ruiz mantiene abierta la herida de no poder darle una despedida

Imagen de Saray, hija de Francisco, uno de los desaparecidos por la dana del 29 de octubre
Imagen de Saray, hija de Francisco, uno de los desaparecidos por la dana del 29 de octubre MIKEL PONCE
Alba Pérez Espada

Un año después de la fatídica dana que dejó 229 víctimas mortales en la provincia de Valencia, el dolor y la incertidumbre siguen muy presentes entre las familias de los desaparecidos, que todavía esperan respuestas. Hasta hace una semana, la posibilidad de recuperar a ... sus seres queridos parecía mínima. Sin embargo, la aparición del cuerpo de José Javier Vicent el pasado 21 de octubre, apenas unos días antes del aniversario, ha devuelto la esperanza a quienes continúan buscando.

