El Rey preside un funeral marcado por la tensión de las víctimas contra Mazón y la inacción política

Los familiares de las víctimas piden «respeto, humanidad y justicia» en el responso, donde el presidente valenciano fue recibido entre abucheos, reproches e insultos

In memoriam: Las 237 vidas rotas por la dana

Los Reyes arropan a Virginia Ortiz tras su intervención en el funeral de Estado
Los Reyes arropan a Virginia Ortiz tras su intervención en el funeral de Estado EFE

David Maroto , Toni Jiménez y Alba Pérez Espada

Valencia

Justo un año después de la dana que devastó gran parte de la provincia de Valencia y algunas localidades de Castilla-La Mancha y Andalucía, se ha celebrado el funeral de Estado -de carácter laico- en memoria de las 237 víctimas fallecidas, ... presidido por los Reyes Felipe y Letizia. Un acto solemne, que ha albergado un blindado Museo de las Ciencias de Valencia bajo estrictas medidas de seguridad, y que ha estado especialmente cargado de emociones, recuerdos y simbolismos. Las familias, las verdaderas protagonistas, han rendido homenaje a sus difuntos pero también han denunciado que el causante de la catástrofe es quien «omite su deber a sabiendas de que puede suponer la pérdida de vidas humanas», en referencia a un aislado y contrariado Carlos Mazón.

