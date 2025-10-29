Suscribete a
ABC Premium
Directo
«Rata, asesino, cobarde», familiares insultan a Mazón durante el funeral
IN MEMORIAM
Las 237 vidas rotas por la dana

Gritos de «asesino» y «rata cobarde» a Mazón antes de comenzar el funeral de Estado por la dana

«Nos has matado la vida a todos, cabrón. Ríete, ríete de nosotros viniendo aquí», ha dicho una mujer al presidente

Sigue en directo la información del funeral de Estado por las víctimas de la dana

El funeral de Estado en el primer aniversario de la dana, en imágenes

Sigue en directo el funeral de la dana en Valencia y el discurso del Rey Felipe VI

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en su llegada al funeral
El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en su llegada al funeral AFP

ABC

«Qué puto coberde eres. Rata, rata cobarde. Asesino. Nos has matado la vida a todos, cabrón. Ríete, ríete de nosotros viniendo aquí». Son las palabras que una mujer ha dedicado este miércoles al presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, al inicio del funeral ... de Estado de este miércoles en el primer aniversario de la tragedia de la dana.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app