Gritos de «asesino» y «rata cobarde» a Mazón antes de comenzar el funeral de Estado por la dana

«Qué puto coberde eres. Rata, rata cobarde. Asesino. Nos has matado la vida a todos, cabrón. Ríete, ríete de nosotros viniendo aquí». Son las palabras que una mujer ha dedicado este miércoles al presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, al inicio del funeral ... de Estado de este miércoles en el primer aniversario de la tragedia de la dana.

La mujer ha imprecado en estos términos al presidente, al que le ha reprochado que estuviera «con la periodista cuando la gente se estaba ahogando», mientras los Reyes y el presidente del Gobierno entraban en la sala donde se iba a celebrar el funeral de Estado laico para homenajear a los 237 fallecidos por la dana del 29 de octubre del año pasado.

Mazón, que no participó en el saludo a las víctimas, apareció visiblemente consternado por los comentarios, que no cesaron hasta la entrada del rey Felipe VI en la sala, que pidió calma con la mano en el pecho.

[HABRÁ AMPLIACIÓN]