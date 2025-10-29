Suscribete a
Cientos de personas recorren Valencia hasta llegar al Ventorro, en protesta contra Mazón

Eva y Juan, las historias que ponen voz a la tragedia de la dana

Un año después de la catástrofe, familiares de las víctimas les rinden homenaje en el funeral de Estado

El duelo en pausa por los desaparecidos de la dana: «No asumo que está muerto porque no hay cuerpo»

Sigue en directo la última hora del funeral de Estado por las víctimas de la Dana en Valencia hoy

Imagen de Eva Canut Montoro y Juan Alejandro Ortiz, fallecidos por la dana del 29 de octubre
Imagen de Eva Canut Montoro y Juan Alejandro Ortiz, fallecidos por la dana del 29 de octubre ABC

Alba Pérez Espada y Fernando Franco

Valencia

El Museo de las Ciencias de Valencia acoge esta tarde el funeral de Estado en memoria de las 237 vidas que arrebató la dana el pasado 29 de octubre de 2024, la catástrofe más devastadora de las últimas décadas en España. De ellas, ... 229 perdieron la vida en la provincia de Valencia, una en Málaga y siete en Castilla-La Mancha.

