Una empresa valenciana participa en un proyecto que probará materiales ultrarresistentes en el espacio

Lofith Composites junto a la alemana FibreCoat desarrollarán compuestos termoplásticos para el sector espacial con una reducción de peso de hasta el 50% y una resistencia un 30% mayor a los actuales

FibreCoat y Lofith Composites
FibreCoat y Lofith Composites ABC

ABC

Valencia

FibreCoat, líder mundial en tecnología de fibra recubierta, y Lofith Composites, la tecnológica valenciana especializada en el desarrollo de materiales compuestos sostenibles y avanzados, han anunciado una alianza estratégica para desarrollar compuestos termoplásticos de última generación para el sector espacial. La primera demostración ... orbital del material conjunto está prevista para 2026, cuando un satélite llevará muestras de prueba a la órbita durante doce meses.

