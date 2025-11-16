Una empresa valenciana participa en un proyecto que probará materiales ultrarresistentes en el espacio

FibreCoat, líder mundial en tecnología de fibra recubierta, y Lofith Composites, la tecnológica valenciana especializada en el desarrollo de materiales compuestos sostenibles y avanzados, han anunciado una alianza estratégica para desarrollar compuestos termoplásticos de última generación para el sector espacial. La primera demostración ... orbital del material conjunto está prevista para 2026, cuando un satélite llevará muestras de prueba a la órbita durante doce meses.

La alianza combina la experiencia de FibreCoat en recubrimientos de fibra con la fabricación de tapes termoplásticos y compuestos de Lofith. Juntas, las empresas integrarán las fibras recubiertas de FibreCoat en los compuestos reciclables y de alto rendimiento de Lofith para producir materiales estructurales ligeros diseñados para satisfacer las exigencias extremas del espacio.

Durante la demostración en órbita, los detectores integrados en las muestras medirán la radiación que recibe el material ionizante, los cambios de temperatura, así como los efectos del alto vacío sobre los materiales. Los resultados serán decisivos para determinar si el nuevo material está «listo para el espacio» y que de ese modo pueda satisfacer la creciente demanda del sector por soluciones más resistentes, ligeras y eficientes. La prueba se llevará a cabo entre el primer y el segundo trimestre de 2026.

Lofith Composites, fundada en 2024, ha desarrollado un proceso de impregnación único que permite reducir el peso hasta en un 50 % en comparación con materiales metálicos y mejorar la resistencia en un 30 % en comparación con el aluminio, además de ser totalmente reciclable. Este método también minimiza el consumo de agua en comparación con los sistemas de fabricación convencionales.

FibreCoat, que recientemente obtuvo una financiación de 500 000 euros tras ganar la categoría Industria en el DLR Challenge del DLR INNOspace Masters, además de ser nombrada ganadora absoluta del INNOspace en Tecnología Pionera, ha desarrollado una novedosa forma de recubrir metales y plásticos sobre fibras, combinando así las propiedades de las fibras y del material de recubrimiento durante el proceso de hilado de las fibras. Sus productos ofrecen resistencia y conductividad a una fracción del peso y del coste de los productos de la competencia; su último recubrimiento a base de bismuto aporta funcionalidades añadidas. Al combinar estas innovaciones, las empresas pretenden ofrecer materiales que no solo sean más resistentes y ligeros, sino también más sostenibles.

«El espacio lleva los materiales al límite. Al combinar las fibras recubiertas de FibreCoat con los compuestos avanzados de Lofith, demostramos que la resistencia, la durabilidad y la sostenibilidad pueden ir de la mano», ha afirmado el Dr. Robert Brüll, fundador y director ejecutivo de FibreCoat. «Estamos seguros de que la próxima prueba orbital confirmará que nuestra tecnología está lista para su uso en el espacio.»

Amador García Sancho, director ejecutivo de Lofith Composites, ha añadido: «Nuestro objetivo siempre ha sido ofrecer una nueva generación de materiales compuestos termoplásticos: reciclables, resistentes y capaces de mantener sus propiedades mecánicas incluso en entornos extremos. La colaboración con FibreCoat nos permite validar un material que podrá emplearse en paneles de satélites junto con otras aplicaciones en el sector espacial. Es un verdadero hito hacia infraestructuras espaciales más sostenibles, cada vez más necesarias para la vida moderna.»

La noticia llega en un contexto de rápido crecimiento del sector espacial mundial, que, según las previsiones del Foro Económico Mundial, alcanzará los 1,8 billones de dólares en 2035. Con la creciente demanda de materiales sostenibles y de alto rendimiento, la colaboración entre FibreCoat y Lofith se perfila como un avance decisivo para el futuro del espacio.

Sobre Lofith Composites

Lofith Composites es una empresa de base tecnológica especializada en el desarrollo de materiales compuestos sostenibles para sectores como la automoción y la aeronáutica. Su misión es transformar la innovación científica en soluciones industriales reales, combinando alto rendimiento técnico con criterios de sostenibilidad.

Impulsada por AIMPLAS, Instituto Tecnológico del Plástico, en el marco de REDIT VENTURES, el vehículo de inversión promovido por la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana, Lofith Composites nace para acelerar la transferencia de tecnología al tejido empresarial mediante la creación de compañías innovadoras en el ámbito del Deep Tech.

Sobre FibreCoat

Fundada en Alemania en 2020, FibreCoat está revolucionando la tecnología de los materiales. Sus productos, desarrollados mediante un novedoso proceso de recubrimiento de fibras, combinan la resistencia y la flexibilidad de las fibras recubiertas con una rentabilidad sin igual. Los materiales de FibreCoat son ligeros, resistentes, conductores y reciclables. Estas cualidades los hacen fundamentales en los sectores de defensa, aeroespacial, automovilístico y de la construcción.

FibreCoat resuelve los principales retos del sector. Los satélites se enfrentan a radiación, temperaturas extremas y interferencias electromagnéticas, pero deben seguir siendo eficientes con un coste mínimo. Los equipos de defensa deben ser duraderos y eficaces en zonas de conflicto. Los vehículos eléctricos deben seguir siendo ligeros, al tiempo que gestionan su calor y protegen a los conductores de las interferencias electromagnéticas, mientras que la industria de la construcción requiere materiales especializados para el aislamiento de los edificios y el blindaje contra las interferencias electromagnéticas.