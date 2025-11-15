Juanjo Rausell, panadero: «Necesitamos que la administración apueste por formar a jóvenes para mantener viva la cultura del pan»

La falta de mano de obra cualificada está poniendo en peligro la continuidad del trabajo de panadero. El relevo depende, en gran medida, de la capacidad de las nuevas generaciones para valorar y proyectar este oficio artesano como una profesión de futuro. Así lo ... piensan los miembros del Gremio de Panaderos y Pasteleros de Valencia, que reunió a cerca de veinte jóvenes empleados para conocer de primera mano sus necesidades, inquietudes y propuestas para impulsar a este sector tan clásico como elemental.

El encuentro puso de manifiesto una preocupación común que afecta a toda la industria como es la falta de mano de obra y de profesionales cualificados que garantice la continuidad de la panadería y pastelería artesana. Una realidad que, según el Gremio, pone en riesgo la supervivencia de numerosos obradores tradicionales, ya que la media de edad de los profesionales del sector se sitúa entre los 50 y los 60 años.

El presidente de la organización gremial, Juanjo Rausell, insistió en la necesidad de invertir en formación y en mano de obra como pilares esenciales: «La panadería es un oficio noble, con una gran tradición, pero también con capacidad de innovación».

«Necesitamos que las administraciones apuesten por la formación reglada, que se creen programas de capacitación específicos y que se dignifique la profesión. Solo así podremos asegurar el relevo generacional y mantener viva la cultura del pan artesanal», añadió.

Por su parte, Javier Vilaplana, propietario del Horno La Esmeralda, destacó la importancia de transmitir esa visión positiva del sector. «En nuestra empresa trabajamos 17 personas, de las cuales 12 son menores de 30 años. Debemos mostrar a los jóvenes todo lo bueno que tiene este oficio: su valor, su creatividad y su estabilidad», señaló.

Asimismo, Lidia Garrido, propietaria de Don Pa Artesans, ensalzó «el espíritu luchador, joven y emprendedor de los nuevos panaderos» y apeló a la responsabilidad colectiva del sector para garantizar la continuidad del oficio. «Está en nuestras manos cambiar la imagen de este oficio para garantizar su futuro», expresó.

Con este encuentro, el Gremio de Panaderos y Pasteleros de Valencia ha querido reafirmar su compromiso con la promoción del talento joven y la defensa de la panadería y pastelería artesanal como un sector esencial en la cultura gastronómica valenciana. «Este encuentro supone un paso más hacia la creación de estrategias conjuntas que impulsen la formación, el empleo y la valoración social del oficio, asegurando así su continuidad y evolución en el futuro», afirmaron.