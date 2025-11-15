Suscribete a
Juanjo Rausell, panadero: «Necesitamos que la administración apueste por formar a jóvenes para mantener viva la cultura del pan»

El Gremio de Panaderos y Pasteleros de Valencia pone de manifiesto la falta de mano de obra cualificada que garantice la continuidad del oficio artesano

Imagen de panaderos jóvenes reunidos por el Gremio de Panaderos de Valencia
Imagen de panaderos jóvenes reunidos por el Gremio de Panaderos de Valencia ABC
David Maroto

Valencia

La falta de mano de obra cualificada está poniendo en peligro la continuidad del trabajo de panadero. El relevo depende, en gran medida, de la capacidad de las nuevas generaciones para valorar y proyectar este oficio artesano como una profesión de futuro. Así lo ... piensan los miembros del Gremio de Panaderos y Pasteleros de Valencia, que reunió a cerca de veinte jóvenes empleados para conocer de primera mano sus necesidades, inquietudes y propuestas para impulsar a este sector tan clásico como elemental.

