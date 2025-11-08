Mercadona busca personal para trabajar en almacén tres días a la semana por 1.280 euros más complementos

Mercadona busca personal de almacén para preparar los pedidos de abastecimiento de sus más de 1.600 tiendas ubicadas por toda España. La compañía de distribución presidida por Juan Roig ofrece empleo en sus almacenes sin necesidad de acreditar ningún tipo de experiencia.

Las ofertas de trabajo aparecen desglosadas en el Portal de Empleo de Mercadona, donde los interesados pueden crear un perfil y postularse a los puestos que más cuadren con sus cualidades y necesidades. De hecho, es la única forma para optar a formar parte de la plantilla de la compañía, puesto que no recoge currículum de manera presencial en tiendas u oficinas.

Mercadona, respecto al trabajo de preparador de pedidos en almacén, ofrece formación remunerada, proyección laboral dentro de la empresa y un calendario anual que indique tanto los días de trabajo como las vacaciones y las libranzas conocidas.

En los bloques logísticos de Mercadona, estos trabajadores son los encargados de preparar los pedidos que hay que enviar a cada tienda, asegurando siempre la calidad de los productos. Para ello, no es necesario experiencia ya que la formación corre por cuenta de la empresa. Algunas de las localidades donde busca trabajadores en almacén son Barcelona, Madrid, León, Zaragoza, Álava o Sevilla, entre otras.

Mercadona ofrece trabajo

Respecto al sueldo y al tipo de contrato, Mercadona ofrece para este puesto una modalidad de 22,5 horas a la semana, o también dicho tres días, con turnos fijos de mañana, tarde o noche, con una retribución mensual bruta con progresión salarial de 948 a 1.283 euros. A esta cifra hay que sumarle posibles compensaciones por frío, altura, nocturnidad y/o festivo en caso de aplicarse.

En paralelo, Mercadona oferta para el mismo trabajo un contrato de cinco días a la semana (40 horas) con turnos fijos de mañana, tarde o noche, cuyo sueldo comienza en 1.685 euros y alcanza los 2.280 euros tras cuatro años en la empresa. También dispone de la opción de dos días a la semana, 15 horas, con sueldo de 632 a 855 euros.