Detenido por traer desde Argelia el pasaporte a compatriotas llegados en patera para que se empadronen en España

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante a un varón de 56 años de edad por la presunta comisión de un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal. El detenido se encargaba de realizar viajes a Argelia para traer pasaportes de otros argelinos que habían llegado previamente en patera a España, según ha informado Jefatura en un comunicado.

La investigación dio inicio cuando el CNP tuvo conocimiento de que varios argelinos residentes en España transportaban, a su vuelta de Argelia, el pasaporte de personas que habían entrado en Europa en patera. Este acto, que constituye un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal, es realizado, previo pago de los familiares de quien ha entrado irregularmente a Europa, por residentes legales en España.

La finalidad de obtener ese pasaporte —que suele ser nuevo y sin sellos de entrada o salida— tras ya haber entrado ilegalmente en España es la de, primero, evitar ser identificado en Argelia y así eludir una posible expulsión, y una vez conseguido esto, solicitar el empadronamiento para iniciar los trámites de regularización y acceder a las prestaciones sanitarias o ayudas sociales.

Ante esta situación, los agentes iniciaron una investigación gracias a la que pudieron identificar a un varón que podría estar dedicándose a esta actividad. Con los avances de la investigación se tuvo conocimiento de un reciente viaje del investigado a Argelia, por lo que esperaron a su vuelta para comprobar si se estaba dedicando a cometer este delito.

Cuando el investigado regresó a España vía puerto de Alicante, fue interceptado por los investigadores, donde le fue intervenido un pasaporte perteneciente a un argelino que había entrado previamente en España de forma irregular y 1.135 euros en efectivo. Además, el investigado no tenía ningún ingreso ni medio de vida conocido.

Finalmente, el sospechoso fue detenido en ese momento por la presunta comisión de un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal y ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Alicante. La investigación policial continúa, por lo que no se descartan más detenciones de personas implicadas en estos hechos.