Muere la mujer secuestrada doce días por su pareja en Valencia y los indicios apuntan a un suicidio

Investigadores de la Guardia Civil junto a un cadáver de una víctima de violencia machista en Llíria (Valencia)

La mujer que estuvo secuestrada por su pareja sentimental durante doce días en los que -según denunció- la violó y grabó ha muerto este lunes tras arrojarse al vacío desde un quinto piso en Llíria (Valencia), según los primeros indicios de la investigación.

El caso había conmocionado por la crueldad del traficante acusado de retener contra su voluntad a la víctima, que finalmente se ha quitado la vida, ya que tras las primeras pesquisas se ha descartado que se trate de un homicidio.

Pueden haber influido en su desesperación para llegar al suicidio la presión de allegados a su secuestrador para que retirara la denuncia, además del estrés causado por el eco mediático de su terrible experiencia.

La Guardia Civil había detenido a principios de este mes de agosto al sospechoso, un hombre de 57 años de edad y nacionalidad española, a quien se le imputan los presuntos delitos de detención ilegal, agresiones sexuales y malos tratos en el ámbito familiar. Además, también está acusado de tenencia ilícita de armas y se le intervino una pistola y munición.

El caso se destapó a raíz de una denuncia presentada por el exmarido de la víctima, con quien se pudo poner en contacto para pedirle auxilio porque estaba secuestrada por su actual pareja. Aprovechó un descuido de su captor para enviarle un mensaje de WhatsApp y pudieron liberarla de su largo cautiverio bajo llave.

Su cuerpo será ahora analizado en la autopsia en el Instituto de Medicina Legal para determinar la causa de su muerte.