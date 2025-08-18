Liberan a varias mujeres explotadas sexualmente por una madre y sus hijos en un piso prostíbulo en Alicante

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada, presuntamente, a la explotación sexual de mujeres de origen sudamericano en un piso prostíbulo de Alicante, así como a la extorsión de los consumidores de prostitución, bajo amenazas de violencia física y chantajes personales requiriéndoles desembolsos de hasta 3.000 euros. Hay cinco personas detenidas en Albacete, tres en Alicante y una en Valencia, entre las que se encuentran los tres cabecillas de la red, dos hermanos y su madre.

Según ha informado Jefatura en un comunicado, la investigación se inició a mediados de 2024, a raíz de varias alertas anónimas recibidas en el Servicio de Atención a la Víctima de la Trata de la Policía Nacional.

Las comunicaciones advertían sobre la existencia de un piso prostíbulo en Alicante donde varias mujeres estarían siendo obligadas a ejercer la prostitución y, además, se señalaba que dicho inmueble funcionaba también como punto de venta de sustancias estupefacientes.

Durante las pesquisas, los agentes descubrieron que el entramado criminal se dedicaba de manera paralela a la extorsión de aquellos individuos que accedían a los anuncios de los servicios sexuales ofrecidos por las mujeres y que eran publicados en plataformas digitales. La organización, bajo la amenaza de desvelar a su entorno más cercano la condición de consumidor de ese tipo de servicios, exigía pagos que oscilaban entre los 300 y los 3.000 euros. Las amenazas incluían agresiones físicas o incluso la muerte de ellos o sus familiares en caso de negarse al pago.

Los extorsionadores utilizaban líneas telefónicas contratadas con documentación obtenida de forma fraudulenta —mediante robos o extravíos—, lo que dificultaba gravemente la labor policial. Estas líneas eran dadas de baja inmediatamente después de su uso delictivo.

La operación ha culminado con la entrada y registro de un inmueble en la localidad de Albacete, donde residían los cabecillas de la red: dos hermanos y su madre, quien recepcionaba el dinero obtenido aunque no participaba directamente en las actividades ilícitas.

«Con la trata no hay trato»

La Policía Nacional cuenta con la línea telefónica 900105090 y el correo trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial de este tipo de delitos, no quedando reflejada la llamada en la factura telefónica.