Desmantelan un centro ilegal que cuidaba a personas dependientes en Elche tras morir un joven con parálisis cerebral

La Policía Local de la localidad alicantina de Elche, en coordinación con la Policía de la Generalitat, han desmantelado un centro ilegal ubicado en una vivienda unifamiliar que se dedicaba al cuidado de personas dependientes. Según las primeras pesquisas, en el inmueble se realizaban estos trabajos en condiciones insalubres y sin autorización. La inspección se ha llevado a cabo después de que saltaran todas las alarmas por la muerte de un joven de 34 años con parálisis cerebral, cuyas circunstancias están siendo investigadas por la Policía Nacional.

Tal y como ha informado el consistorio del municipio en un comunicado, durante la actuación de las autoridades en la vivienda, se hallaron en el interior varias personas con discapacidad intelectual, síndrome de Down, autismo y otras enfermedades neurológicas, algunas de ellas en estado de especial vulnerabilidad.

Así, los agentes constataron durante la inspección que el inmueble «no cumplía las condiciones mínimas para el alojamiento de personas dependientes».

Además, sus estancias presentaban «deficiencias higiénico-sanitarias evidentes, restos orgánicos y olores de orina y excrementos, camas y colchones en estado precario, suciedad generalizada y ausencia de ventilación adecuada«. Respecto a sus zonas comunes, los agentes localizaron alimentos en mal estado, electrodomésticos sin mantenimiento y un grave riesgo de contaminación cruzada. También se detectó en las habitaciones la presencia de un elevado número de animales, perros y gatos, sin documentación ni control sanitario.

El matrimonio responsable de la vivienda, de 58 y 48 años, ha reconocido que no dispone de licencia municipal ni autorización administrativa para el ejercicio de dicha actividad. Tampoco disponían de seguros de responsabilidad civil ni con la habilitación profesional necesaria. Además, los presuntos responsables han confesado a los agentes, cobraban entre 30 y 45 euros diarios a las familias por cada persona atendida, fuera de cualquier régimen legal, de Seguridad Social o de control sanitario.

Según las primeras investigaciones, la actividad podría estar realizándose desde 2016 en diferentes inmuebles, continuando esta practica en la actualidad en la vivienda inspeccionada de manera clandestina, que además es arrendada y cuyo propietario ha indicado que desconocía la actividad que se realizaba en ella.

Como consecuencia, la Policía Local de Elche y la Policía de la Generalitat han precintado y clausurado la actividad, así como han realojado a las personas internadas con sus familiares, que fueron avisados de inmediato y manifestaron que desconocían las condiciones de la vivienda.

Los hechos han sido denunciados ante la inspección de trabajo y la Conselleria de Sanidad, así como al Ayuntamiento de Elche, por carecer de licencia de actividad. También se ha alertado a los servicios sociales para realizar una «valoración» que determine la necesidad de asistencia a las personas ingresadas y a sus familias.