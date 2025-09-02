El Ayuntamiento de Valencia pedirá permiso a la CHJ para limpiar el Carraixet en su término municipal

El Ayuntamiento de Valencia solicitará autorización a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para llevar a cabo la limpieza del barranco del Carraixet en las zonas que discurre por los lindes de este término municipal ante la proximidad del otoño y las lluvias que podrán producirse en ese periodo.

El consistorio pretende actuar en este barranco como ha hecho en el nuevo cauce del Turia durante este verano, tras pedir a la CHJ permiso para actuar dentro de su término en ese lecho con el fin de retirar los restos arrastrados por él como consecuencia de la dana del pasado 29 de octubre y para asegurar que queda libre de impedimentos con vistas también a las probables precipitaciones del otoño.

Así lo ha anunciado este martes la alcaldesa de la capital valenciana, María José Catalá. La primera edil ha avanzado que la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valencia acordará el próximo viernes solicitar autorización a la CHJ para acometer la limpieza del Carraixet.

La responsable municipal se ha pronunciado de este modo durante la visita que ha realizado esta jornada al nuevo cauce del río Turia coincidiendo con la finalización de las labores de limpieza que el consistorio está haciendo en esta zona tras la dana del pasado mes de octubre.

«Vemos con preocupación que la Confederación Hidrográfica del Júcar no ha procedido a la limpieza de la zona del barranco de Carraixet», ha asegurado Catalá, que ha expuesto que el ayuntamiento de la capital valenciana remitió «en el año 2024 y en mayo de 2025 una misiva» a esta entidad pidiendo que se procediera a esa limpieza».

«Recibimos una respuesta en julio de este año diciéndonos que los trabajos se habían encargado a Tragsa y que, una vez más, si queríamos ser más rápidos, que lo hiciéramos nosotros», ha añadido la alcaldesa. Tras ello, ha anunciado que en la Junta de Gobierno Local del próximo viernes se llevará la propuesta de acuerdo para pedir a la CHJ el permiso para que el Ayuntamiento de Valencia pueda hacer esas labores.

«El objetivo es forzar a la CHJ a que, de una vez por todas, asuma las labores de limpieza aunque nosotros tengamos que coordinar y asumir en parte una cuestión que no nos compete», ha agregado María José Catalá, que ha aludido a la limpieza autorizada en el nuevo cauce del Turia.

«La posición y la presión del Ayuntamiento de València ha tenido sus frutos. Hoy podemos ver cómo este cauce --del Turia-- ya está en la fase última de la limpieza», ha remarcado.

Un tramo del barranco del Carraixet discurre por el término municipal de València, en el entorno de la pedanía de Carpesa, en Pobles del Nord.

El consistorio de la capital valenciana pretende también limpiar el entorno del barranco del Palmaret, que recoge las aguas desbordadas del Carraixet y las de otros barrancos situados aguas arriba como los de las localidades valencianas de Rocafort, Godella y Massarrojos.

Esta administración local ha apuntado que «instar a las administraciones competentes que lleven a cabo la absolutamente necesaria limpieza y mantenimiento de los cauces» fue una del más de un centenar de propuestas que recoge el informe de conclusiones de la Comisión no permanente para la recuperación de las zonas afectadas por la dana de 2024 en la ciudad de València, ratificado por el pleno --de la ciudad-- el pasado 25 de febrero«.

«Muchos deberes que hacer»

Por su parte, el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha señalado, preguntado también este martes por la situación del Carraixet ante posibles avenidas, que «la Confederación Hidrográfica del Júcar tiene muchos deberes que hacer» por lo que respecta al «mantenimiento de cauces y barrancos».

Mus se ha pronunciado de este modo, en declaraciones a los medios de comunicación, tras la reunión que ha mantenido con el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, para avanzar en el proyecto de creación de una red de parques inundables.

«Tenemos claro quién es el competente» en materia de cauces y barrancos, ha afirmado el conseller, que ha considerado que la CHJ «parece que no ha aprendido de lo que hemos vivido» con la dana del 29 de octubre. «Si después de lo que hemos vivido el 21 de octubre no hemos aprendido nada, mal vamos. Y ahí la Confederación tiene muchos deberes que hacer», ha insistido.

El responsable autonómico ha advertido del «déficit de mantenimiento en cauces y barrancos» y ha censurado que «se quiera dar la imagen de que se están haciendo muchas cosas» en este sentido.

Martínez Mus ha dicho que eso es algo que le «preocupa» y ha remarcado que «lo importante, lo sustancial, es que no está haciendo los deberes» porque esos cauces «no están preparados para el mes de septiembre-octubre que nos viene». Así, ha asegurado que comparte la «preocupación» por esto «con alcaldes» de las zonas próximas a esas canalizaciones.

«Debe haber más actividad»

El presidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Gavarda ha mostrado también esa preocupación y ha señalado que «está claro que la competencia» de los barrancos «es de la CHJ», al tiempo que ha apuntado que «desde hace mucho tiempo» se ha indicado «que debe haber más actividad».

«No podemos solamente lamentar las consecuencias del trabajo que no se hace. Ahora vienen meses en los que tendremos alguna dana y si los barrancos no están como deben estar se ocasionarán más problemas que si estuvieran como deberían», ha apostillado.

Mompó ha considerado que «todas las instituciones tienen que estar a la altura». «Sabemos que los presupuestos son finitos, pero lo que también vengo a denunciar desde hace mucho tiempo es que no se tenga claro cuál es el objetivo de la Confederación y cuál es el plan en cuanto a la limpieza de barrancos en nuestros pueblos», ha dicho.

«Por tanto, estamos preocupados no solo por el barranco del Carraixet. Ese es un problema constante en todo nuestro territorio. Hace casi un año de la barranca más grande de nuestra historia y creo que tenemos que ser sensibles. Es un problema habitual, pero ahora es más susceptible tener miedo e inseguridad» si «los barrancos no están como deberían», ha añadido Vicent Mompó.