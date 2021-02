«Se arrogaron el derecho de decidir quién sí y quién no»: el testimonio de un médico de la privada al que no han vacunado

Irene Medina VALENCIA Actualizado: 08/02/2021

La vacunación del coronavirus ha provocado diversos frentes para la Conselleria de Sanidad y la Generalitat Valenciana. Al número de vacunas y la vacunación de políticos y altos cargos que se han saltado el protocolo, se suma la no vacunación dentro del personal sanitario de primera línea de los trabajadores sanitarios de la privada.

«Se arrogaron el derecho de decidir quién sí y quién no. No hicieron una auditoría, debieron de haber previsto todo. Tenían que haber tratado a los sanitarios en general, sin distinguir entre la pública y la privada», sostiene el doctor Luis Alberto Vázquez, médico de la urgencia del Hospital 9 de Octubre de Valencia que aún no ha sido vacunado.

