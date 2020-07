Política La líder del PSOE en Valencia pide una consulta sobre la vigencia de la Monarquía en España La vicealcaldesa de la capital del Turia sostiene que su propuesta no ha recibido ninguna interacción negativa por parte de integrantes de su partido

«El riesgo de tener un Jefe de Estado que no me gusta es como el de tener un Gobierno al que no he votado, un riesgo que vale la pena defender contra cualquiera». Con ese argumento, la secretaria general del PSPV-PSOE en Valencia, Sandra Gómez, se ha alineado públicamente con las tesis que defienden formaciones como Podemos respecto a una suerte de «consulta popular» sobre la Monarquía.

Gómez ostenta el principal cargo municipal de los socialistas en España. Desde las pasadas elecciones municipales es vicealcaldesa de Valencia en un Gobierno de coalición presidido por Joan Ribó, el líder local de Compromís, abiertamente partidario del republicanismo.

Al respecto, Gómez declara que «siempre he tenido vocación republicana» toda vez que, a su juicio, «el republicanismo ejemplifica una idea de virtud cívica, la idea de no dominación».

La secretaria general de los socialistas en la capital del Turia ha dirigido una «carta abierta al PSOE» a través del digital eldiario.es la misma semana que Sus Majestades los Reyes visitarán Valencia para asistir a la entrega de los Premios Nacionales de Innovación y de Diseño en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe.

Previamente, mantendrán un encuentro en Benidorm con representantes de la patronal autonómica y las principales organizaciones sindicales y realizarán un recorrido por la playa de Levante para explicitar su respaldo al sector turístico.

En este contexto, Sandra Gómez ha considerado oportuno instar a su partido a que abra «un debate necesario sobre el modelo de Estado» tres semanas después de que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, expusiera en el Congreso que España está en una «crisis constituyente».

La iniciativa de Gómez que contrasta con la posición pública de su jefe de filas, Ximo Puig. El presidente de la Generalitat y líder del PSPV-PSOE, ha adoptado un perfil institucional, volcado en la estrategia de recuperación de una tierra, la Comunidad Valenciana, que encabeza el aumento del paro en España por la crisis generada por la pandemia del coronavirus. Con todo, la vicealcaldesa de Valencia remarca que no ha recibido ninguna interacción negativa por parte de integrantes de su partido.

Argumentario similar al del Podemos

Gómez expone en su carta abierta argumentos defendidos por Podemos. Así, expone que si «¿se justifica hoy la excepcionalidad democrática que supone la Monarquía? O como mínimo ¿se justifica hoy que no tengamos la opción de opinarla?».

Bajo su punto de vista, «no quiero que el debate verse sobre el quién, sino sobre si ha llegado el momento de que las reglas del juego no tengan excepciones hereditarias».

La vicealcaldesa de Valencia (la principal ciudad gobernada por los socialistas en la actualidad) sostiene que ha decidido dar este paso porque «es un debate que existe en la ciudadanía y si hay un partido que se parece al país y que tiene la capacidad de normalizarlo es el PSOE».

Para ello, expone en un claro guiño de apoyo a la «consulta popular» que defienden los socios de Pedro Sánchez en el Gobierno, que «si la Monarquía no es un elemento esencial, se puede juzgar desde la conveniencia democrática».

Así, abunda, la Monarquía constitucional «está sujeta a que la ciudadanía la considere útil. A que sume más que reste. Y aunque no es fácil saber qué opinamos los españoles y españolas sobre esta cuestión, no deja de ser paradigmático que desde hace cinco años el CIS no pregunte sobre esta cuestión. Antes de este apagón, observábamos cómo desde 2006 su valoración había sufrido un retroceso más que palpable y hoy vemos en otros estudios más recientes [que no cita] cómo se alimenta la idea de que su utilidad podría haber quedado atrás».

En víspera de la primera visita de Sus Majestades los Reyes a Valencia tras el estado de alarma por el coronavirus, la vicealcaldesa de la ciudad recalca que «soy consciente de las dificultades de objetar la Corona, la necesidad de hacerlo con un apoyo transversal, pero probablemente esa transversalidad esté abriéndose camino más rápido fuera de la política representativa que dentro. Y el punto de inflexión puede estar en que desde el Partido Socialista realineemos las ideas con las circunstancias, porque las circunstancias han cambiado. Porque ni es necesaria, ni es esencial y cuarenta años después probablemente ya no sea útil».

En la misma línea, la secretaria general del PSPV-PSOE en la tercera capital de España zanja que «aunque no será una decisión que tomar mañana, ni en lo inmediato cuando estamos pasando un episodio tan complicado, el Partido Socialista debe defender que ya ha llegado el momento de que podamos opinar en un escenario próximo. Lo hago desde la convicción personal de que es lo más coherente, pero también lo mejor para nuestra democracia»,