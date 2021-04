El abogado de Puigdemont deja la mesa del Parlament tras sugerir aparcar la desobediencia Jaume Alonso-Cuevillas presenta su dimisión como secretario segundo del órgano rector de la cámara autonómica

Miquel Vera Barcelona Actualizado: 05/04/2021 10:57h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Jaume Alonso-Cuevillas, abogado de Carles Puigdemont y secretario segundo de la mesa del Parlamento de Cataluña, ha anunciado este lunes que ponía su cargo en el órgano que dirige la cámara catalana a disposición de su partido. ¿El motivo? Unas polémicas declaraciones en las que decía que había que dejar atrás la apuesta por la desobediencia y el choque con la justicia desde el Parlament, palabras que contrastaban con la estrategia defendida por los neoconvergentes hasta hoy. Minutos después de presentar su dimisión, Junts la ha aceptado y ha anunciado su sustituta en la mesa, la diputada Aurora Madaula.

«La inmolación se debe hacer si tiene alguna eficacia. Si no, me parece absurda», dijo este fin de semana Alonso-Cuevillas en una entrevista en la que incluso calificó como «tontería» arriesgarse a una inhabilitación por una resolución como las que, habitualmente, llevan los partidos soberanistas al Parlament. Las declaraciones del abogado fueron recibidas con silencio por parte de Puigdemont y de la presidenta de la cámara, la neoconvergente Laura Borràs. No obstante, algunos dirigentes de Junts, como el exvicepresidente del Parlament Josep Costa, mostraron su rechazo frontal. «Si alguien no puede o no quiere asumir este riesgo no debería estar en la Mesa», aseveró Costa.

Finalmente, las afirmaciones de Alonso-Cuevillas han conducido a su dimisión, anunciada este lunes (festivo en Cataluña) en un comunicado colgado en su perfil de Twitter en el que ha matizado sus declaraciones del pasado sábado. «Soy partidario de mantener la confrontación con el Estado, pero especifico que, a mi entender, ha de ser una confrontación inteligente y no meramente simbólica. Por eso no soy partidario de tramitar resoluciones meramente declarativas que puedan comportar inhabilitaciones gratuitas sin ningún beneficio político tangible», ha señalado el abogado.

Finalmente, Alonso-Cuevillas ha afirmado que sus reflexiones son opiniones «personales» que no responden a ninguna decisión que su formación haya, si siquiera, debatido internamente. «Ni rendición, ni actitudes numantinas méramente simbólicas, ante cada choque, acuar de la forma que más favorezca nuestro objetivo final», ha zanjado el letrado en la misiva en la que ha puesto a disposición de Junts y Puigdemont su cargo en la dirección del Parlament.

Junts per Catalunya apenas ha tardado una hora en aceptar la dimisión del abogado y comunicarlo públicamente. Así, la formación ha anunciado en una breve nota de prensa que Alonso-Cuevillas ya no está en la mesa del Parlament y que su sustituta será Aurora Madaula, también muy cercana al expresidente catalán. «La diputada Aurora Madaula será la nueva secretaria segunda de la Mesa, después de que Jaume Alonso Cuevillas haya puesto su cargo a disposición de la presidenta Laura Borràs», ha afirmado la formación neoconvergente. A partir de ahora, Alonso-Cuevillas seguirá siendo diputado raso en el Parlament, han añadido desde el partido.