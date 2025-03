El abogado de Puigdemont rebaja la apuesta por la confrontación: «La inmolación se debe hacer si tiene alguna eficacia» Jaume-Alonso Cuevillas pide que la Cámara catalana no admita a trámite propuestas de resolución contra la monarquía y a favor de la autodeterminación porque no llevan «a ningún lugar»

Junts se presentó a las elecciones catalanas del 14-F reivindicando la confrontación con la Justicia desde el Parlament, cosa que, según los de Carles Puigdemont , ERC trató de evitar en la pasada legislatura, cuando la Cámara catalana la capitaneaba el republicano Roger Torrent. No obstante, pasados los comicios algunos que formaron las listas de Junts han empezado a matizar su posición sobre la utilidad de la desobediencia.

«Sabemos que si admitimos a trámite una propuesta de resolución que tenga por objeto reprobar el Rey o reafirmar el derecho de autodeterminación , inmediatamente la Fiscalía se querellará y acabaremos inhabilitados. Mi opinión es que esto no es una confrontación inteligente», señaló ayer Jaume Alonso-Cuevillas, abogado de Puigdemont, diputado y miembro de la Mesa del Parlament por Junts.

Según el letrado, es una «animalada» arriesgarse a una inhabilitación por una resolución como las que, habitualmente, llevan los partidos soberanistas al Parlament. « La inmolación se debe hacer si tiene alguna eficacia. Si no, me parece absu rda . ¿Qué haremos? No lo sé. Creo que tenemos que hacer mucha pedagogía para el día que llegue una propuesta de resolución de estas y digamos que no lo admitimos a trámite. Porque estaremos una semana sin poder entrar a Twitter», agregó Alonso-Cuevillas, en una entrevista en el digital ‘Vilaweb’. Para el diputado, que se abstuvo recientemente ante la petición de Lluís Puig, exconsejero fugado de la Justicia y diputado autonómico, de delegación de voto, admitir a trámite propuestas de resolución relativas a la Monarquía o a la independencia no es útil porque esas iniciativas son declarativas.

Las palabras de Alonso-Cuevillas fueron recibidas con silencio por parte de la presidenta del Parlament, Laura Borràs (Junts), y por el propio Puigdemont, pero causaron el enfado del exvicepresidente de la Cámara, Josep Costa , uno de los más críticos con ERC por no permitir la investidura a distancia de Puigdemont. «Defender la soberanía del Parlament no es ninguna tontería. Pienso que ser encarcelado o inhabilitado por hacerlo es algo dignísimo. Y pienso que si alguien no puede o no quiere asumir este riesgo no debería estar en la Mesa», tuiteó Costa, que renunció a seguir como diputado autonómico pese a ir en las listas de Junts el 14-F.