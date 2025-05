La Generalitat valoró nombrar a Vendrell coordinador del gobierno catalán para la crisis sanitaria del Covid

Daniel Tercero y Cruz Morcillo 03/11/2020 a las 16:24h. Compartir Copiar enlace

Facebook

X

Whatsapp

Email Esta funcionalidad es sólo para registrados Iniciar sesión

La Generalitat de Cataluña habría valorado que el exsecretario de Organización de ERC y al que la Justicia sitúa en la cúpula de la «inteligencia» del «procés», Xavier Vendrell, coordinase al gobierno catalán para gestionar «el tema del Covid». Así figura en el sumario del caso Voloh, al que ha tenido acceso ABC, durante una conversación entre Vendrell y «una persona desconocida», al que le explica que trabajó «codo a codo» con los responsables de la Consejería de Salud.

La operación Voloh abarca múltiples ámbitos, desde la presunta financiación irregular del «procés», controlada desde Waterloo (Bélgica), hasta el intento de lucro ilícito por parte del círculo de Carles Puigdemont durante la actual pandemia por Covid-19. David Madí y Xavier Vendrell habrían extendido sus tentáculos políticos, siempre según la investigación que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, para también beneficiarse económicamente.

En esta mezcolanza destapada a finales de octubre pero que arranca judicialmente en 2018, Vendrell juega un papel nuclear. Sus conversaciones ponen de manifiesto que tiene acceso a los más altos niveles de la administración autonómica catalana. También los de la Consejería de Salud, en la que no figura con cargo alguno pero con la que, según él mismo asegura, colaboró en la sombra hasta el punto de que el gobierno catalán estuvo a punto de nombrarle coordinador.

«Coordinador en el Govern»

El pasado 8 de septiembre, a primera hora de la tarde, la Guardia Civil registró con orden judicial una conversación en el coche de Vendrell en el que este asegura «a un desconocido» que desde el gobierno catalán «estuvieron a punto de proponerle de coordinador en el Govern por el tema del Covid». En la conversación, Vendrell detalla que igualmente trabajó directamente con los altos cargos de Salud.

Vendrell considera que en la Generalitat «no tenemos gente que tome decisiones» y se remite a una reunión, llevada a cabo el 30 de marzo, sobre el Covid a la que asistió e intervino, sin detallar en calidad de qué, con representantes del gobierno catalán y del sector sanitario.

En esa reunión «había la hostia de gente, Médicos sin Fronteras, Bomberos, Cruz Roja, la gente de las residencias de abuelos, gente del departamento de Salud, de Acción Social... de todo... un montón de peña», y también Oriol Amorós (ERC), miembro de la Generalitat, al que le recordó que él sabía dónde localizar a médicos y enfermeras, que era uno de los principales problemas de ese momento: «En las mutuas». «Hace quince días que le dije a la consejera de Salud (Alba Vergés) (lo que debía hacer)», le dice a Amorós (al que considera que «no es de fiar») y recuerda en septiembre.

«Hay 600 personas entre médicos, enfermeras y personal auxiliar tocándose los huevos en su casa de las mutuas. Que mutuas es Estado, mutuas es Estado, y que están tocándose los huevos y que podemos... entrar a saco», le dice a su interlocutor, recordando lo manifestado en la reunión de marzo. Además, Vendrell asegura que estuvo «cincuenta días currando codo a codo» con Amorós y el director de Salud Pública de la Generalitat, Joan Guix. En las primeras 24 horas ya tenían «tres clínicas ocupadas», se jacta.

La pandemia, una buena oportunidad para los «indepes»

En la misma conversación registrada en su coche el 8 de septiembre, Vendrell confiesa que la semana anterior había hablado con «Marta» (que la Guardia Civil considera Marta Rovira, número dos de ERC y fugada de la Justicia en Suiza) para decirle que «estamos cagados» en la Consejería de Salud y también con «Pere» (que podría ser Pere Aragonès, actual presidente en funciones de la Generalitat), para comentarle que «no hemos salido con ventaja, aquí el independentismo necesita salir con ventaja de la crisis... porque sino, no podemos marcar paquete».

Así, Vendrell considera que la crisis sanitaria es una buena oportunidad para el secesionismo. «Como le quieres hacer creer a la gente que con la independencia estaremos mejor, no me vale decir porque no tengo todas las competencias. ¡Es igual tío, con las que tienes, haz! Le dije, coge y mete 1.000 millones de euros en bonos y comienza a da ayudas a saco para que la gente vaya a zonas de ocio, haga turismo (...). La gente tiene que ver que hacemos una cosa diferente y tenemos que salir haciendo un discurso de decir, ¡me cago en Dios! Si saldremos de esta. ¡Los catalanes somos la polla y vamos a salir de esta! No he escuchado a nadie haciendo este discurso porque nadie tiene (ininteligible) para hacerlo».